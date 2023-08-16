الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة فريق الأهلي طرابلس العاصمة، اليوم، إلى موريتانيا عن طريق تونس، وذلك لمواجهة فريق نواذيبو الموريتاني في العشرين من أغسطس الجاري، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. وسيتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم مالي بقيادة أوسماني دياكيتي.

الأهلي طرابلس قد يخوض لقاء الإياب في مصر

يخوض فريق الأهلي طرابلس مباراته أمام نواذيبو الموريتاني على ملعب الشيخة ولد بيديا بنواكشوط في السادسة بتوقيت ليبيا، الرابعة بتوقيت موريتانيا، بينما لم يتحدد بعد مصير مباراة الإياب، حيث يوجد احتمال لإقامتها في مصر.

وقد جددت إدارة نادي الأهلي طرابلس عقود عدد من اللاعبين الذين يمثلون ركائز الفريق الأول، وهم: الجناح محمد منير ومنصور رزق ومحمد الغنودي وعلي أبوعرقوب وأنيس السلتو وعبدالحكيم التركي وعبدالله العرفي.

وتعاقد الأهلي طرابلس أيضا مع لاعب فريق الصداقة الساعدي العلام، في أحدث صفقة له، إلى جانب احتمال عودة اللاعب مؤيد اللافي الذي كان محترفا في الدوري المغربي بصفوف فريق الوداد المغربي.

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وخاض فريق الأهلي طرابلس، أمس، مباراة ودية مع فريق نجوم أجدابيا، انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها لأهلي طرابلس: محمد المنير ومحمد الغنودي ومنصور رزق.

تأتي هذه المباراة استعدادا لمواجهة الفريق الموريتاني وسط غيابات كبيرة بالفريق، من بينها أحمد كرواع وأنيس السلتو وعبدالله الشريف وعبدالله العرفي وأحمد التربي، وهناك احتمالية عدم مشاركة الحارس محمد نشنوش، الموجود حاليا في تونس لظروف خاصة.