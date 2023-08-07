اتحاد الكرة يعتمد نتائج الدوري الممتاز بتتويج الأهلي طرابلس بطلًا وهبوط شباب الجبل والمحلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمد الاتحاد الليبي لكرة القدم بصورة رسمية نتائج الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 النسخة رقم48. وجاء في المادة الأولى من قرار الاعتماد، يعتمد الترتيب النهائي للفرق للمرحلة الثانية «مرحلة الدوري السداسي»، على النحو التالي:

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الأهلي طرابلس بطلًا للدوري برصيد 13 نقطة، والأهلي بنغازي ثانيًا برصيد 9 نقاط، والهلال ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأبوسليم رابعًا برصيد 5 نقاط، والنصر خامسًا برصيد 4 نقاط، والاتحاد سادسًا برصيد 3 نقاط.

يعتمد فريق الأهلي طرابلس بطلًا لمسابقة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022- 2023 النسخة رقم 47، لحصوله على التريب الأول في نهاية مباريات الدور السداسي.

يعتمد هبوط شباب الجبل من المجموعة الأولى، وفريق المحلة من المجموعة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى.