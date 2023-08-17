الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، اليوم الخميس، قائمة الفريق التي وقع عليها الاختيار لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي طرابلس قد يخوض لقاء الإياب في مصر

ويواجه الأهلي طرابلس فريق نواذيبو الموريتاني يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يخوض فريق الأهلي طرابلس مباراته أمام نواذيبو الموريتاني على ملعب الشيخة ولد بيديا بنواكشوط في السادسة بتوقيت ليبيا، الرابعة بتوقيت موريتانيا، بينما لم يتحدد بعد مصير مباراة الإياب، حيث يوجد احتمال لإقامتها في مصر.

ضمت قائمة الأهلي طرابلس 18 لاعبا هم: حراسة المرمى: أيمن التيهار، وعبد الحكيم التركي.

خط الدفاع: محمد المنير ومنصور رزق وجهاد الأشهب ومؤيد جدور ومآب شكري ومحمود عكاشة وعبدالعزيز الصويعي وثيري مانزي.

خط الوسط: موغيشا ونورالدين القليب وعبدالمالك الأندلسي ومراد الهذلي وعلي بوعرقوب وعلاء القجدار.

خط الهجوم: محمد الغنودي وأحمد القديري.

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وبهذا سيضطر الأهلي طرابلس إلى خوض اللقاء وسط غيابات عديدة عن صفوفه، من بينها أحمد كرواع وأنيس السلتو وعبدالله الشريف وعبدالله العرفي وأحمد التربي، وهناك احتمالية عدم الحارس مشاركة محمد نشنوش، الموجود حاليا في تونس لظروف خاصة.

قائمة الأهلي طرابلس المختارة لخوض المباراة (حساب الأهلي طرابلس على فيسبوك)