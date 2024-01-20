دجاج مضغوط من المطبخ الخليجي

القاهرة - بوابة الوسط

على الطريقة الخليجية الأصلية اخترنا لكِ أسهل طريقة لتحضير مضغوط الدجاج. جربيها واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

دجاجة كاملة (مقطعة)

حبتا طماطم مفرومة

ملعقتان كبيرتان سمن

حبة بصل مفروم

فصل ثوم مفروم

كوبا أرز بسمتي

حبة جزر مبشور

1/2 ملعقة صغيرة كركم

عود قرفة

1/2 ملعقة: كمون - هيل مطحون

ملعقة معجون الطماطم

ملح وفلفل

ملعقة بودرة كاري

طريقة التحضير

- في قدر على نار هادئة، سخني السمن، واضيفي له البصل والثوم، واتركيهما دقيقتين، ثم اضيفي الدجاج للقدر، وقلبي خمس دقائق حتى يتحمر الدجاج قليلاً.

- اضيفي الطماطم ومعجون الطماطم والجزر والفلفل الأسود والكاري والكمون والكركم وعود القرفة والهيل، وحركي دقيقتين.

- اغمري القدر بالماء، وغطيه واتركيه يغلي حتى ينضج الدجاج.

- اضيفي الأرز المصفى للقدر فوق المرق والدجاج، واتركيه على النار حتى ينضج الأرز ويتشرب المرق.

- اسكبي المكونات في طبق كبير، وزينيها بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة.