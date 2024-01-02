وافل بالتوفي...

علي طريقة المحترفات حضري بسكويت الوافل الهش، وزينيه بصوص التوفي، فهي حلي محببة للصغار والكبار وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
2 و2/3 كوب حليب
رشة ملح
بيضتان
ملعقة: فانيليا - بيكينغ باودر
كوبا دقيق
1/3 كوب زيت نباتي
ملعقتا سكر
صوص التوفي للتزيين
طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والسكر والملح في وعاء، ثم اضيفي البيض والحليب والفانيليا والزيت، واخلطي حتى تتمازج المكونات، ويصبح الخليط ناعماً.
- ضعي مقدار ملاعق كبيرة من الخليط في شواية الوافل حتى تتحمر.
- ضعي عليها صوص التوفي، وقدميها ساخنة.
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