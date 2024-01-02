وافل بالتوفي

القاهرة - بوابة الوسط

علي طريقة المحترفات حضري بسكويت الوافل الهش، وزينيه بصوص التوفي، فهي حلي محببة للصغار والكبار وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 و2/3 كوب حليب

رشة ملح

بيضتان

ملعقة: فانيليا - بيكينغ باودر

كوبا دقيق

1/3 كوب زيت نباتي

ملعقتا سكر

صوص التوفي للتزيين

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق والبيكينغ باودر والسكر والملح في وعاء، ثم اضيفي البيض والحليب والفانيليا والزيت، واخلطي حتى تتمازج المكونات، ويصبح الخليط ناعماً.

- ضعي مقدار ملاعق كبيرة من الخليط في شواية الوافل حتى تتحمر.

- ضعي عليها صوص التوفي، وقدميها ساخنة.