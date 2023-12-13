تارت الجيلي بالكاسترد والفراولة...

حلوى شهية ولذيذة لمحبي الجيلي مع الكاسترد وحبات الفراولة، فتارت الجيلي سهل التحضير. تعلميه معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 ملاعق كبيرة زبدة
3 ملاعق كبيرة سكر
3 أكواب ماء مغلي
3 أكواب حليب كامل الدسم
علبتان من بسكويت سادة مفروم
كوبان من جيلي الفراولة
كوبان من كريمة مخفوقة
كيس كاسترد
½ كيلو فراولة
طريقة التحضير
- نحضر صينية ونضع فيها ورق بلاستيك، ونضع البسكويت المطحون، ونخلطه جيدا بالزبدة حتى يصبح مثل رمل البحر.
- نفرده جيداً في الصينية، وندخله الفريزر، وبذلك تكون قد جرى تحضير التارت.
- نسخن الحليب ونحليه بالسكر، وممكن زيادة السكر حسب الرغبة، ثم نترك نصف كوب من اللبن، ونقلب فيه الكاسترد، ونضيفه للبن والسكر، ونقلبه على النار، حتى يصبح قوامه سميكاً.
- يترك حتى يبرد قليلا، ونضعه على التارت، ثم ندخله الثلاجة ساعة حتى يتشمع.
- نذيب كيسيْ جيلي في ثلاثة أكواب ماء مغلي، ونتركه يبرد قليلا، ونضع أنصاف الفراولة على طبقة الكاسترد،
ثم نصب الجيلي، وندخل التارت مرة أخرى الثلاجة على الأقل أربع ساعات.
- بعد إخراجه من الثلاجة، يزين التارت بالكريمة المخفوقة والفراولة، ليصبح جاهزا للتقديم.
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