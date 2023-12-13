تارت الجيلي بالكاسترد والفراولة

القاهرة - بوابة الوسط

حلوى شهية ولذيذة لمحبي الجيلي مع الكاسترد وحبات الفراولة، فتارت الجيلي سهل التحضير. تعلميه معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة سكر

3 أكواب ماء مغلي

3 أكواب حليب كامل الدسم

علبتان من بسكويت سادة مفروم

كوبان من جيلي الفراولة

كوبان من كريمة مخفوقة

كيس كاسترد

½ كيلو فراولة

طريقة التحضير

- نحضر صينية ونضع فيها ورق بلاستيك، ونضع البسكويت المطحون، ونخلطه جيدا بالزبدة حتى يصبح مثل رمل البحر.

- نفرده جيداً في الصينية، وندخله الفريزر، وبذلك تكون قد جرى تحضير التارت.

- نسخن الحليب ونحليه بالسكر، وممكن زيادة السكر حسب الرغبة، ثم نترك نصف كوب من اللبن، ونقلب فيه الكاسترد، ونضيفه للبن والسكر، ونقلبه على النار، حتى يصبح قوامه سميكاً.

- يترك حتى يبرد قليلا، ونضعه على التارت، ثم ندخله الثلاجة ساعة حتى يتشمع.

- نذيب كيسيْ جيلي في ثلاثة أكواب ماء مغلي، ونتركه يبرد قليلا، ونضع أنصاف الفراولة على طبقة الكاسترد،

ثم نصب الجيلي، وندخل التارت مرة أخرى الثلاجة على الأقل أربع ساعات.

- بعد إخراجه من الثلاجة، يزين التارت بالكريمة المخفوقة والفراولة، ليصبح جاهزا للتقديم.