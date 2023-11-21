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طريقة عمل دجاج محشي في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 10:14 صباحا
طريقة عمل دجاج محشي في الفرن
طريقة سهلة لتحضير الفراخ المحشي بالفرن (أرشيفية: الإنترنت)
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يُصنف طبق الدجاج المحشي في الفرن من الوصفات الشرقية الأصيلة التي تميز البيوت المصرية، وغيرها من البيوت العربية والتركية أيضا، وهي وصفة قديمة، ولكنها ما زالت من الوصفات التي يمكن التجديد فيها، وتقديمها بأكثر من طريقة، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي في يوم التجمع العائلي إلى جانب المقبلات المتعددة، وإليك طريقة عمل دجاج محشي بطريقة جديدة ومبتكرة، وبطعم لذيذ جداً، حسب موقع «موائد».

المكونات:
- دجاجة كاملة
- كوبا رز كبسة منقوع ومغسول
- كوبا ماء مغلي
- بصلة كبيرة مفرومة
- فصا ثوم مفروم ناعم
- ملعقة كبيرة: فلفل أسود - بهارات مشكلة - كاري
- نصف كوب بازلاء مفرزة

مكونات تتبيلة الدجاج:
- مئة غرام زبدة بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة زعتر أخضر.
- نصف ملعقة كبيرة أكليل الجبل.
- نصف ملعقة صغيرة: بودرة ثوم - كاري

طريقة التحضير:
- نخلط جميع مكونات التتبيلة، ونحشيها في جلد الدجاجة ولحمها، ونتأكد من وصول التتبيلة لجميع أجزاء الدجاجة.
- في إناء يُحمر البصل مع الثوم والبهارات والبازلاء، ثم نضع الرز والماء، ونتركه حتى ينضج.
- نحشي الدجاجة بالرز، ونغلق جلدها بأعواد من الخشب، أو نخيطه مع بعضه.

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- نضع الدجاجة في صينية التحمير، ونضعها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة مرتفعة.
- تحمر الدجاجة من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين على حسب حرارة الفرن وحجم الدجاجة.
- تقدم ساخنة في طبق التقديم، ويوضع تحتها ما تبقى من رز الحشو، ويقدم بجانبها أي نوع سلطة مفضل.

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