وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج المشوي وجبة شهية ومحببة للجميع، صغارا وكبارا، وهي طعام صحي يفضله كثير ممن يتبعون حمية غذائية، ويعتبرونه الأفضل والأقل سعرات حرارية.