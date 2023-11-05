وصفة سهلة لإعداد الدجاج المشوي في ثلاث خطوات...

الدجاج المشوي وجبة شهية ومحببة للجميع، صغارا وكبارا، وهي طعام صحي يفضله كثير ممن يتبعون حمية غذائية، ويعتبرونه الأفضل والأقل سعرات حرارية.
ومن أجل إعداد الدجاج المشوي اتبعي هذه الخطوات.
المكوّنات:
دجاجة كاملة - كيلوغرام
ملح - حسب الرغبة
نصف كوب من الزبادي
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض
ملعقة كبيرة: ثوم بودرة - كزبرة جافة
ملعقة صغيرة: بابريكا - هيل مطحون - زنجبيل مطحون - كركم - بهارات مشكلة
طريقة التحضير:
1- في وعاء، نضع الزبادي وعصير الليمون الحامض وزيت الزيتون، ثم نضيف إليها الملح والبابريكا والهيل والزنجبيل والكزبرة والثوم والكركم والبهارات المشكلة، ونخلطها حتى تتجانس معا.
2- نتبل الدجاجة جيدا بهذا المزيج في الوعاء نفسه، ثم نغطيه وندخله الثلاجة لنحو 3 ساعات.
3- نضع الدجاجة في صينية، وندخلها الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وتستمر التسوية نحو 40 دقيقة، لتخرج بعدها أشهى وجبة دجاج مشوي.
تعليقات