حلقات دونتس دجاج بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

حضري الدجاج المقرمش بطريقة مختلفة ليقبل عليه أطفالك ويستمتعون بمذاقه الشهي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو صدور دجاج.

حبة بصل مبشور.

3 فصوص ثوم.

حبة فلفل أخضر.

حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة.

ملعقة صغيرة بهار مشكل.

ملعقة صغيرة زعتر طازج.

ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان كبيرتان بقسماط.

للتغطية:

½ كوب نشا.

½ كوب دقيق.

2 عدد بيض.

2 كوب بقسماط..

كوب حليب

رشة ملح وفلفل.

لصوص التغميس

½ كوب كاتشب.

¼ كوب مايونيز.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

- نضع في الكبة الكهربائية كل المكونات من الدجاج والبطاطا المسلوقة والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبقسماط والبصل ونطحنها حتى تصبح مزيجا ناعما.

- نضع المزيج في وعاء ويشكل كرات ومن النصف نعمل فتحة مثل الدوناتس ثم نضع ورق زبدة على صينية ونشكل دوائر الدونات من المزيج.

- نغطي الدونات ونضعها في الفريزر حوالي ساعة حتى تصبح متماسكة، ثم نخرج الدونات المتجمدة من الفريزر ونغطيها بالنشا والدقيق ثم البيض والحليب، ثم البقسماط من كل الجهات.

- نحمي الزيت ونقلي الدونات مع تقليبها حتى تكتسب لونها الذهبي الجميل ونصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم مع الصوص وتكون جاهزة للتقديم.