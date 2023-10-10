حلقات دونتس دجاج بالبطاطا...

حضري الدجاج المقرمش بطريقة مختلفة ليقبل عليه أطفالك ويستمتعون بمذاقه الشهي وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كيلو صدور دجاج.
حبة بصل مبشور.
3 فصوص ثوم.
حبة فلفل أخضر.
حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة.
ملعقة صغيرة بهار مشكل.
ملعقة صغيرة زعتر طازج.
ملعقة صغيرة ملح.
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقتان كبيرتان بقسماط.
للتغطية:
½ كوب نشا.
½ كوب دقيق.
2 عدد بيض.
2 كوب بقسماط..
كوب حليب
رشة ملح وفلفل.
لصوص التغميس
½ كوب كاتشب.
¼ كوب مايونيز.
زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
- نضع في الكبة الكهربائية كل المكونات من الدجاج والبطاطا المسلوقة والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبقسماط والبصل ونطحنها حتى تصبح مزيجا ناعما.
- نضع المزيج في وعاء ويشكل كرات ومن النصف نعمل فتحة مثل الدوناتس ثم نضع ورق زبدة على صينية ونشكل دوائر الدونات من المزيج.
- نغطي الدونات ونضعها في الفريزر حوالي ساعة حتى تصبح متماسكة، ثم نخرج الدونات المتجمدة من الفريزر ونغطيها بالنشا والدقيق ثم البيض والحليب، ثم البقسماط من كل الجهات.
- نحمي الزيت ونقلي الدونات مع تقليبها حتى تكتسب لونها الذهبي الجميل ونصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم مع الصوص وتكون جاهزة للتقديم.
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