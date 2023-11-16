طريقة سهلة لعمل اللحمة بالبصل أورمة...

يعد طاجن اللحمة بالبصل من الوصفات السهلة واللذيذة، ويمكنك تحضيرها على الغداء بجانب الأرز والسلطة الخضراء كبديل للخضروات، فهي تتميز بمذاقها الشهى واللذيذ حسب موقع «شملولة»
المكونات:
- كيلو لحم
- كيلو بصل أورمة
- ملح
- فلفل
- بهارات
- حبهان
خطوات التحضير:
- يغسل اللحم جيدا.
- يسلق اللحم دون أن يكتمل النضج بالطريقة المعتادة بمياه مغليه مضاف لها طماطم وبصل وحبهان.
- ضعى اللحم وعند اقتراب النضج أضيفي ملح وفلفل ثم اخرجيها من الشوربة.
- يقطع البصل إذا كان حجمه كبيرا حتى تكون جميع القطع حجما واحدا لمراعاه النضج في وقت مماثل
- إذا كان البصل من الحبات صغيره فلا يقطع ويوضع كاملا.
-شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني
-ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني
- نضع البصل فى الصينية ونضيف القليل من الملح والفلفل مع الأخذ في الاعتبار ما جرى وضعه في الشوربة.
- يقطع اللحم ويرص فوق البصل مع إضافة قليل من الشوربة إليها ثم تغطى وتترك على النار.
- بعد التأكد من تمام النضج توضع الصينية في الفرن حتى تأخذ لون الشواء ثم تقدم ساخنة.
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