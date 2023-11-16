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طريقة سهلة لعمل اللحمة بالبصل أورمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 09:52 صباحا
طريقة سهلة لعمل اللحمة بالبصل أورمة
وصفة سهلة لعمل طاجن اللحم بالبصل أورمة (أرشيفية:الإنترنت)
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يعد طاجن اللحمة بالبصل من الوصفات السهلة واللذيذة، ويمكنك تحضيرها على الغداء بجانب الأرز والسلطة الخضراء كبديل للخضروات، فهي تتميز بمذاقها الشهى واللذيذ حسب موقع «شملولة»

المكونات:
- كيلو لحم
- كيلو بصل أورمة
- ملح
- فلفل
- بهارات
- حبهان

خطوات التحضير:
- يغسل اللحم جيدا.
- يسلق اللحم دون أن يكتمل النضج بالطريقة المعتادة بمياه مغليه مضاف لها طماطم وبصل وحبهان.
- ضعى اللحم وعند اقتراب النضج أضيفي ملح وفلفل ثم اخرجيها من الشوربة.
- يقطع البصل إذا كان حجمه كبيرا حتى تكون جميع القطع حجما واحدا لمراعاه النضج في وقت مماثل
- إذا كان البصل من الحبات صغيره فلا يقطع ويوضع كاملا.

-شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني
-ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني
- نضع البصل فى الصينية ونضيف القليل من الملح والفلفل مع الأخذ في الاعتبار ما جرى وضعه في الشوربة.
- يقطع اللحم ويرص فوق البصل مع إضافة قليل من الشوربة إليها ثم تغطى وتترك على النار.
- بعد التأكد من تمام النضج توضع الصينية في الفرن حتى تأخذ لون الشواء ثم تقدم ساخنة.

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