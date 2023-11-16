طريقة سهلة لعمل اللحمة بالبصل أورمة

القاهرة - بوابة الوسط

يعد طاجن اللحمة بالبصل من الوصفات السهلة واللذيذة، ويمكنك تحضيرها على الغداء بجانب الأرز والسلطة الخضراء كبديل للخضروات، فهي تتميز بمذاقها الشهى واللذيذ حسب موقع «شملولة»

المكونات:

- كيلو لحم

- كيلو بصل أورمة

- ملح

- فلفل

- بهارات

- حبهان

خطوات التحضير:

- يغسل اللحم جيدا.

- يسلق اللحم دون أن يكتمل النضج بالطريقة المعتادة بمياه مغليه مضاف لها طماطم وبصل وحبهان.

- ضعى اللحم وعند اقتراب النضج أضيفي ملح وفلفل ثم اخرجيها من الشوربة.

- يقطع البصل إذا كان حجمه كبيرا حتى تكون جميع القطع حجما واحدا لمراعاه النضج في وقت مماثل

- إذا كان البصل من الحبات صغيره فلا يقطع ويوضع كاملا.

-شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني

-ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني

- نضع البصل فى الصينية ونضيف القليل من الملح والفلفل مع الأخذ في الاعتبار ما جرى وضعه في الشوربة.

- يقطع اللحم ويرص فوق البصل مع إضافة قليل من الشوربة إليها ثم تغطى وتترك على النار.

- بعد التأكد من تمام النضج توضع الصينية في الفرن حتى تأخذ لون الشواء ثم تقدم ساخنة.