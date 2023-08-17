ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير ورقة لحم على الطريقة الفلسطينية، في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

- 500 غرام لحم مفروم.

- 100 غرام لية خروف أو شحم غنم أو دهن.

- 2 عدد فلفل حار.

- حزمة بقدونس مفروم ناعم جدا.

- حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم جدا.

- 3 فص ثوم مفروم ناعم جدا.

- حبة بصل مفروم ناعم.

- ورق زبدة.

- رشة زيت.

- ملعقة كبيرة بهارات لحم.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.

- حبة طماطم مقطع صغير.

- حبة فلفل رومي للتزيين مقطع أرباع.

- حبة بصل للتزيين مقطع أرباع.

- 2 حبة فلفل للتزيين مقطع أرباع.

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