ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني...

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير ورقة لحم على الطريقة الفلسطينية، في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
- 500 غرام لحم مفروم.
- 100 غرام لية خروف أو شحم غنم أو دهن.
- 2 عدد فلفل حار.
- حزمة بقدونس مفروم ناعم جدا.
- حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم جدا.
- 3 فص ثوم مفروم ناعم جدا.
- حبة بصل مفروم ناعم.
- ورق زبدة.
- رشة زيت.
- ملعقة كبيرة بهارات لحم.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.
- حبة طماطم مقطع صغير.
- حبة فلفل رومي للتزيين مقطع أرباع.
- حبة بصل للتزيين مقطع أرباع.
- 2 حبة فلفل للتزيين مقطع أرباع.
- مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني
- كبة الأرز من المطبخ الفلسطيني
- ورقة لحم بالفلفل الملون والبطاطا
- مسخن فلسطيني
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نضع جميع الخضار مع اللحم والشحم ونتبلها بالبهارات والزيت ونرصها على ورق الزبدة.
- ونضع فوقها الفلفل الحار والبصل المقطع أرباع والفلفل الرومي المقطع أرباع والطماطم وندخله الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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