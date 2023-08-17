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ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 09:57 صباحا
ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني
ورقة لحم على الطريقة الفلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير ورقة لحم على الطريقة الفلسطينية، في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
- 500 غرام لحم مفروم.
- 100 غرام لية خروف أو شحم غنم أو دهن.
- 2 عدد فلفل حار.
- حزمة بقدونس مفروم ناعم جدا.
- حبة فلفل رومي أحمر مفروم ناعم جدا.
- 3 فص ثوم مفروم ناعم جدا.
- حبة بصل مفروم ناعم.
- ورق زبدة.
- رشة زيت.
- ملعقة كبيرة بهارات لحم.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.
- حبة طماطم مقطع صغير.
- حبة فلفل رومي للتزيين مقطع أرباع.
- حبة بصل للتزيين مقطع أرباع.
- 2 حبة فلفل للتزيين مقطع أرباع.

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طريقة التحضير
- في وعاء كبير نضع جميع الخضار مع اللحم والشحم ونتبلها بالبهارات والزيت ونرصها على ورق الزبدة.
- ونضع فوقها الفلفل الحار والبصل المقطع أرباع والفلفل الرومي المقطع أرباع والطماطم وندخله الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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