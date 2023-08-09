مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

المقلوبة من أشهر الأكلات الفلسطينية، التي يجري إعدادها في الأعياد والمناسبات الخاصة، تعرفي معنا على طريقة تحضير المقلوبة على أصولها، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «الوصفة».

المكونات

دجاجة مقطعة أربع قطع

بصلة مفرومة

زيت

ملح وفلفل

بهارات مشكلة

ماء ساخن

بهارات المقلوبة

2 كوب ارز طويل الحبة

مكعب مرق دجاج

1/2 كوب شعيرية

باذنجان مقطع مكعبات

بطاطس مقطعة مكعبات

لوز مقلي للتزيين

طريقة التحضير

- قومي بوضع القليل من زيت الزيتون في قدر على النار ثم أضيفي البصل وقلبي إلى حين تحول البصل للون الذهبي.

- أضيفي الدجاج والملح والفلفل الأسمر وبهارات الدجاج والبهارات المشكل مع الاستمرار بالتقليب حتى يصبح لون الدجاج أبيض.

- قومي بسكب الماء الساخن ثم أضيفي مكعب من مرق الدجاج والقليل من الملح وانتظري الغليان، ثم اخفضي حرارة الغاز وضعي غطاء الطبق وانتظري 30 دقيقة ثم اغلقي الغاز.

- قومي بنقع الأرز بالماء الساخن لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد وصفيه جيداً.

- في وعاء مسطح اسكبي الرز واخلطي معه بهارات المقلوبة والفلفل الأسمر والملح ومكعب مرق الدجاج والقرفة والشعيرية المقلية بالإضافة إلى مكعبات الباذنجان والبطاطا المقلية مكعبات.

- أحضري القدر الخاص بالمقلوبة، وضعي القليل من زيت الزيتون في قاع القدر ثم ترتيب الباذنجان المقلي على شكل شرائح طولية داخل القدر وإبقاء الجوانب مرتفعة وإضافة البطاطا المقلية على شكل شرائح أيضاً لتغطية كامل قاع القدر.

- أضيفي الأرز المجهز بالخلطة رويداً رويداً كي لا تنزعي ترتيب قاع القدر ثم أضيفي شوربة الدجاج بارتفاع 3 سم عن سطح الرز وضعيها على الغاز بدون غطاء لحين الغليان.

- وعند الغليان قومي بخفض النار ثم غطي القدر لحين اختفاء الشوربة من الوجه.

- قومي بوضع القدر داخل وعاء مسطح مليء بالماء واتركيه 15 دقيقة ثم 10 دقائق مغطاة بمنشفة لتدفئة الأرز.

- اقلبي القدر في وعاء التقديم بشكل مستقيم وتأكدي من إفراغ كافة المحتويات خلال قلب القدر في الوعاء عن طريق الطبطبة على قاع القدر.

- زيني باللوز المقلي وأضيفي قطع الدجاج بعد قليها وقدمي المقلوبة إلى جانب الزبادي والسلطة.