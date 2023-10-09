  • Alwasat News
Atwasat

شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 11:36 صباحا
شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني
طريقة سهلة وسريعة لتحضير شرائح اللحم اللبنانية بالخل والصويا صوص (الإنترنت)
alwasat radio

لمحبي اللحوم، اخترنا طريقة تحضير شرائح اللحم علي الطريقة اللبنانية. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك، وزينيها بالبقدونس المفروم، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
6 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
كيلو لحم شرائح
2 ملعقة كبيرة كاتشب
1/2 كوب خل بلسمي
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بودرة بصل
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة دبس رمان
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
1/2 ملعقة صغيرة صلصة حارة (اختياري)
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل
زيت
بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير
- يوضع الثوم في وعاء، ويضاف إليه الخل البلسمي وزيت الزيتون والصويا صوص والكاتشب ودبس الرمان والصلصة الحارة، وتقلب جيدا.

- تتبل الخلطة السابقة بالملح والفلفل الأسود وبودرة البصل والزنجبيل والقرفة، وتخلط مرة أخرى.

- تدعك شرائح اللحم بالتتبيلة جيداً، وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ست ساعات، وتدهن الشواية أو مقلاة مانعة للالتصاق بالزيت، وتوضع على نار متوسطة.

- توضع شرائح اللحم في المقلاة، وتقلب على الجانبين، حتى تتحمر وتنضج، وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015

آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلمون بالبيض
سلمون بالبيض
بطاطا أومليت
بطاطا أومليت
السجق على الطريقة الإيطالية
السجق على الطريقة الإيطالية
معكرونة بشاورما الدجاج
معكرونة بشاورما الدجاج
كيك التمر بالنوتيلا
كيك التمر بالنوتيلا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دجاج مسحب
دجاج مسحب...
فلافل على الطريقة السورية
فلافل على الطريقة السورية...
غريبة باللوز والنوتيلا
غريبة باللوز والنوتيلا...
لازانيا بالمفروم والموتزاريلا
لازانيا بالمفروم والموتزاريلا...
سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني
سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني...
المزيد
شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني
شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني...
أرز بالبرتقال
أرز بالبرتقال...
حساء الفريك بالبصل والكزبرة
حساء الفريك بالبصل والكزبرة...
كيك التمر بالنوتيلا
كيك التمر بالنوتيلا...
معكرونة بشاورما الدجاج
معكرونة بشاورما الدجاج...
المزيد