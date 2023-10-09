شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

لمحبي اللحوم، اخترنا طريقة تحضير شرائح اللحم علي الطريقة اللبنانية. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك، وزينيها بالبقدونس المفروم، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

6 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كيلو لحم شرائح

2 ملعقة كبيرة كاتشب

1/2 كوب خل بلسمي

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بودرة بصل

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة دبس رمان

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة صلصة حارة (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل

زيت

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير

- يوضع الثوم في وعاء، ويضاف إليه الخل البلسمي وزيت الزيتون والصويا صوص والكاتشب ودبس الرمان والصلصة الحارة، وتقلب جيدا.

- تتبل الخلطة السابقة بالملح والفلفل الأسود وبودرة البصل والزنجبيل والقرفة، وتخلط مرة أخرى.

- تدعك شرائح اللحم بالتتبيلة جيداً، وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ست ساعات، وتدهن الشواية أو مقلاة مانعة للالتصاق بالزيت، وتوضع على نار متوسطة.

- توضع شرائح اللحم في المقلاة، وتقلب على الجانبين، حتى تتحمر وتنضج، وتصبح جاهزة للتقديم.