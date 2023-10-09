شرائح اللحم بالصويا من المطبخ اللبناني...

لمحبي اللحوم، اخترنا طريقة تحضير شرائح اللحم علي الطريقة اللبنانية. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك، وزينيها بالبقدونس المفروم، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
6 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
كيلو لحم شرائح
2 ملعقة كبيرة كاتشب
1/2 كوب خل بلسمي
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بودرة بصل
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة دبس رمان
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
1/2 ملعقة صغيرة صلصة حارة (اختياري)
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل
زيت
بقدونس مفروم للتزيين
طريقة التحضير
- يوضع الثوم في وعاء، ويضاف إليه الخل البلسمي وزيت الزيتون والصويا صوص والكاتشب ودبس الرمان والصلصة الحارة، وتقلب جيدا.
- تتبل الخلطة السابقة بالملح والفلفل الأسود وبودرة البصل والزنجبيل والقرفة، وتخلط مرة أخرى.
- تدعك شرائح اللحم بالتتبيلة جيداً، وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ست ساعات، وتدهن الشواية أو مقلاة مانعة للالتصاق بالزيت، وتوضع على نار متوسطة.
- توضع شرائح اللحم في المقلاة، وتقلب على الجانبين، حتى تتحمر وتنضج، وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات