طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي...

يعتبر برياني الدجاج واحدا من أشهر الوجبات الخليجية المحببة، وهو من أصول آسيوية، ومكوناته سهله ومتوافرة بكل البيوت فلا تزيد متطلباته عن الدجاج وبعض البهارات، وكل نوع من هذه بهارات التي تضاف أو حتى لا تضاف يغير من الطعم الخاص بالطبق النهائي. ومن أسهل طرق تحضير برياني الدجاج تلك الطريقة حسب موقع «أطيب طبخة».
المكونات:
- كيلوغرام من صدور دجاج مقطع إلى مكعبات.
- كوب زبادي.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كركم.
-ملعقة كبيرة بهارات برياني.
- ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- ملعقتان كبيرتان فلفل أسود حب.
- 2 عود قرفة.
- ورقتان من ورق الغار.
- ماء ساخن بحسب الحاجة.
- كوبان أرز بسمتي مغسول.
طريقة التحضير:
- في وعاء، نضع الدجاج، والزبادي والثوم، والملح والكركم وبهارات البرياني والكزبرة الخضراء وزيت الزيتون.
- نخلط المكونات حتى تمتزج تماماً.
- نترك الدجاج في التتبيلة لمدة 4 ساعات.
- في قدر على النار، نحمي الزيت النباتي، نضيف الفلفل الأسود الحب، القرفة وورق الغار.
- نقلب البهارات الصحيحة حتى تتحمص ثم نضيف الدجاج ونقلبه حتى ينضج.
- نغمر المكونات بالماء ثم نضيف الأرز، نغطي القدر ونترك المكونات على النار حتى تنضج.
-نقدم برياني الدجاج ساخنا.
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