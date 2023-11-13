طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر برياني الدجاج واحدا من أشهر الوجبات الخليجية المحببة، وهو من أصول آسيوية، ومكوناته سهله ومتوافرة بكل البيوت فلا تزيد متطلباته عن الدجاج وبعض البهارات، وكل نوع من هذه بهارات التي تضاف أو حتى لا تضاف يغير من الطعم الخاص بالطبق النهائي. ومن أسهل طرق تحضير برياني الدجاج تلك الطريقة حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات:

- كيلوغرام من صدور دجاج مقطع إلى مكعبات.

- كوب زبادي.

- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

- ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة كركم.

-ملعقة كبيرة بهارات برياني.

- ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة.

- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

- ملعقتان كبيرتان فلفل أسود حب.

- 2 عود قرفة.

- ورقتان من ورق الغار.

- ماء ساخن بحسب الحاجة.

- كوبان أرز بسمتي مغسول.