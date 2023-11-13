  • Alwasat News
Atwasat

طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 10:50 صباحا
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي
أسهل طريقة لتحضير البريانى بالدجاج.( أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يعتبر برياني الدجاج واحدا من أشهر الوجبات الخليجية المحببة، وهو من أصول آسيوية، ومكوناته سهله ومتوافرة بكل البيوت فلا تزيد متطلباته عن الدجاج وبعض البهارات، وكل نوع من هذه بهارات التي تضاف أو حتى لا تضاف يغير من الطعم الخاص بالطبق النهائي. ومن أسهل طرق تحضير برياني الدجاج تلك الطريقة حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات:
- كيلوغرام من صدور دجاج مقطع إلى مكعبات.
- كوب زبادي.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كركم.
-ملعقة كبيرة بهارات برياني.
- ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- ملعقتان كبيرتان فلفل أسود حب.
- 2 عود قرفة.
- ورقتان من ورق الغار.
- ماء ساخن بحسب الحاجة.
- كوبان أرز بسمتي مغسول.

-برياني السمك في خطوات سهلة
-برياني الجمبري

طريقة التحضير:
- في وعاء، نضع الدجاج، والزبادي والثوم، والملح والكركم وبهارات البرياني والكزبرة الخضراء وزيت الزيتون.
- نخلط المكونات حتى تمتزج تماماً.
- نترك الدجاج في التتبيلة لمدة 4 ساعات.
- في قدر على النار، نحمي الزيت النباتي، نضيف الفلفل الأسود الحب، القرفة وورق الغار.
- نقلب البهارات الصحيحة حتى تتحمص ثم نضيف الدجاج ونقلبه حتى ينضج.
- نغمر المكونات بالماء ثم نضيف الأرز، نغطي القدر ونترك المكونات على النار حتى تنضج.
-نقدم برياني الدجاج ساخنا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أكلة شعبية محببة في مصر.. طريقة عمل السجق الإسكندراني
أكلة شعبية محببة في مصر.. طريقة عمل السجق الإسكندراني
طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو
طريقة عمل سلطة دجاج بصوص الرانش والباربكيو
أشهى طرق عمل مكرونة السي فود بالصوص الأبيض
أشهى طرق عمل مكرونة السي فود بالصوص الأبيض
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس
طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم
طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
للتخسيس.. كيفية إعداد «كفتة الشوفان» في الفرن
للتخسيس.. كيفية إعداد «كفتة الشوفان» في الفرن...
مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن
مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن...
طاجن البطاطس بلحم الخروف على الطريقة التونسية
طاجن البطاطس بلحم الخروف على الطريقة التونسية...
طريقة عمل صينية باذنجان بالبشاميل
طريقة عمل صينية باذنجان بالبشاميل...
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»
طريقة سهلة واقتصادية لإعداد طبق «كازا باستا»...
المزيد
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي
طريقة سهلة لعمل برياني الدجاج الشهي...
طريقة عمل سلطة مكسيكية لذيذة وسريعة
طريقة عمل سلطة مكسيكية لذيذة وسريعة...
طريقة جديدة لصينية رقاق بالبشاميل
طريقة جديدة لصينية رقاق بالبشاميل...
طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم
طريقة عمل محشي الخرشوف باللحم المفروم...
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس
طريقة تحضير سلطة البروكلي والخس...
المزيد