طاجين البطاطس بلحم الخروف على الطريقة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر طاجين اللحم من أشهى الأطباق التونسية على الإطلاق وهو مناسب للحفلات والعزومات الكبيرة، وهذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق لتحضير هذا الطبق الدسم والاستمتاع به مع العائلة، حسب موقع «شملولة».

المكونات

- نصف كيلو من لحم الخروف

- حبتان من البطاطس متوسطة الحجم

- 5 بيضات

- 50 غرامًا من الجبن المبشور

- نصف ملعقة صغيرة كركم

- ربع حزمة بقدونس

- بصلة صغيرة

- ملعقة صغيرة من الزبد / السمن

- ملعقة صغيرة من البهار التونسي ( خليط الكزبرة والكراوية)

- ربع كوب من الزيت النباتي

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- نصف حبة ليمون صغيرة

طريقة التحضير

- نغسل اللحم جيدًا ويقطَّع لقطع صغيرة ونضعه في وعاء عميق.

- نتبل قطع اللحم بالبهارات مع ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

- نقشر البصل ونفرمه فرمًا ناعمًا.

- نضع الزيت في مقلاة واسعة ونضعها على النار ثم نضيف قطع اللحم والبصل ونقلب جيدًا حتى يأخذ اللحم اللون الأحمر.

- بعد ذلك نغمر اللحم بالماء ونتركه على النار حتى ينضج.

- نقوم بتقشير البطاطس ونغسلها ثم نقطعها لمكعبات صغيرة أو حسب الرغبة.

- نضع زيت القلي في مقلاة عميقة ونضعها على النار حتى يسخن الزيت.

- نضع مكعبات البطاطس في الزيت الساخن ونتركها لتتحمر.

- نغسل عروق البقدونس ونتركها تتصفى من الماء، ثم نفرمها فرمًا ناعمًا.

- نضع بيضة واحدة في إناء صغير مليء بالماء ونضعها على النار مدة عشر دقائق.

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- نخفق البيض المتبقي في وعاء عميق ونعصر الليمون ونضيف مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونضيف له البقدونس والجبن المبشور ونخلطها جيدًا.

- نرفع البيضة المسلوقة عن النار ونقوم بتقشيرها وتقطيعها لشرائح كما نرفع مكعبات البطاطس من الزيت بعد تحميرها.

- نضيف شرائح البيض المسلوق ومكعبات البطاطس وقطع اللحم والبصل بعد أن يتبخر الماء عنه إلى الخليط السابق.

- ندهن صينية الفرن بملعقة صغيرة من الزبدة، ثم نضع الخليط في الصينية، وندخلها في الفرن على نار هادئة.

- تترك الصينية على نار هادئة في الفرن حتى تنضج وتجف تمامًا ثم نخرجها ونقلبها، وتقطع وتكون جاهزة للتقديم.