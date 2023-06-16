طاجين ورق عنب بالكوارع

القاهرة - بوابة الوسط

ورق العنب من الأكلات الشهية الموجودة في معظم البلاد العربية ويقدم طبقا رئيسا أو مقبلات، اليوم نقدم إليك طريقة تحضير طاجين ورق العنب بالكوارع، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات:

- كارع منظف ومقطع (تكفي لأربعة أفراد).

- ربع كيلو ورق عنب مسلوق.

- 4 فصوص حبهان (هيل).

- 4 ورق لورا.

- 2 فص مستكة.

- ماء مغلي.

- 2 حبة بصل شرائح.

- 2 حبة بطاطا شرائح.

الحشو:

- 2 كوب أرز.

- حزمة شبت مفرومة.

- حزمة كزبرة مفرومة.

- حزمة معدنوس مفرومة.

- 2 حبة بصل كبيرة مفروم ناعم.

- كوب عصير طماطم.

- 2 معلقة كبيرة ملح.

- معلقة صغيرة فلفل أسود.

- رشة شطة.

- رشة نعناع مجفف.

طريقة التحضير:

- نضع الماء المغلي في وعاء على النار، ونضع فيها الكوارع لمدة 15 دقيقة حتى تغلي، ثم نرفعها في مصفاة وفي وعاء آخر على نار متوسطة.. نضع الماء ونضيف إليه الحبهان وورق اللورا والمستكة، ونتركها حتى تبدأ في الغليان.

- نضع الكوارع في الوعاء مع الحبهان، وتغطى بإحكام ونترك الكوارع على النار لمدة ساعة وحتى تنضج.

- ثم نبدأ بتحضير الحشوة نغسل الأرز جيدا عدة مرات، ثم يصفى من الماء ونضع الأرز في بولة، ثم نضيف إليه البصل والمعدنوس والكزبرة والشبت والنعناع وعصير الطماطم، ونخلطه جيدا.

- نتبل خليط الأرز بالملح والفلفل الأسود والشطة، ونخلطه مرة أخرى حتى يتجانس ونضع مقدار معلقة كبيرة من خليط الأرز على ورق العنب على جانب الورقة الناعم، ونبدأ بلف المحشي بالطريقة التقليدية ونرصه في طبق مسطح.

- نرفع الكوارع من الشوربة، ونقطعها قطعا صغيرة.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وندهن الطاجن بالزيت، ونرص فيه شرائح البصل والبطاطس.

- نرص فوقه طبقة من محشي ورق العنب، ثم جزء من الكوارع المقطعة.

- نضع عليها طبقة ثانية من ورق العنب، ثم طبقة من الكوارع وهكذا.

- يُترك فراغ في منتصف الطاجن، ونضع فيه قطع كبيرة من الكوارع.

- نصب مقدار كوب من شوربة الكوارع في الطاجن لتغمر المحشي ونغطي الطاجن بورقة من ورق العنب، ويدخل الفرن لمدة 40 دقيقة حتى ينضج.

- نخرجه من الفرن، ونتركه ليهدأ قليلا ونضع طبقا مسطحا واسعا مقلوبا فوق الطاجن ويقلب الطاجن على الطبق ويصبح جاهزا للتقديم.