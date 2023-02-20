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طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 03:08 مساء
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر
بطاطا بالصنوبر شهية وسريعة التحضير (الإنترنت)
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البطاطا باللحمة المفرومة من الوجبات المغذية، والشهية تعلمي طريقة تحضيرها مع الصنوبر واستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
بطاطا مسلوقة
كيلوغرام حليب قليل الدسم
كوب فلفل أحمر حار
نصف ملعقة صغيرة صنوبر
ربع كوب قرفة (حسب الرغبة)
ملح (حسب الرغبة)
فلفل أسود (حسب الرغبة)
زيت نباتي
ملعقة كبيرة جبن شيدر قليل الدسم مبشور
نصف كوب لحم مفروم
500 غرام بصل أخضر
نصف كوب بقسماط (خبز مطحون).

طريقة التحضير
- في وعاء، اهرسي البطاطا جيدا ضعي الحليب والفلفل الأسود وقلبي.
- في مقلاة، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل والفلفل الأحمر والقرفة والفلفل الأسود والملح واخلطي.
- أضيفي اللحم والصنوبر فوق المقلاة وحركي حتى ينضج اللحم ومن ثم ضعي البصل الأخضر.
في طاجين، ضعي طبقة من مزيج البطاطا ثم وزعي حشوة اللحم.
- ضعي طبقة جديدة من البطاطا ثم جبن الشيدر المبشور ورشي البقسماط وأدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.
- بعد النضج، اتركيها تهدأ لفترة قليلة ثم تصبح جاهزة للتقديم.
 

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