طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر

القاهرة - بوابة الوسط

البطاطا باللحمة المفرومة من الوجبات المغذية، والشهية تعلمي طريقة تحضيرها مع الصنوبر واستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

بطاطا مسلوقة

كيلوغرام حليب قليل الدسم

كوب فلفل أحمر حار

نصف ملعقة صغيرة صنوبر

ربع كوب قرفة (حسب الرغبة)

ملح (حسب الرغبة)

فلفل أسود (حسب الرغبة)

زيت نباتي

ملعقة كبيرة جبن شيدر قليل الدسم مبشور

نصف كوب لحم مفروم

500 غرام بصل أخضر

نصف كوب بقسماط (خبز مطحون).