لازانيا بالمفروم والموتزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والجبنة الموتزاريلا، فهي وصفة سهلة وسريعة التحضير، يمكنك إعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «شملولة».

المكونات

علبة معكرونة لازانيا.

½ كيلو لحم مفروم.

2 عدد جزر مبشور.

عدد بصل كبير مبشور.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتان كبيرتان زيت.

4 عدد طماطم معصور.

كوب عصير عنب دون سكر.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة أوريغانو.

مكعب مرقة دجاج.

½ كوب كريمة طبخ.

½ كوب مياه.

كوب جبن موتزاريلا مبشور.



لصوص البشاميل

ملعقتان كبيرتان زبدة.

ملعقتان كبيرتان دقيق.

كوب حليب.

طريقة التحضير

- في طاسة على النار نشوح اللحم ثم نضيف البصل والجزر والثوم ونقلبهم.

- نضع الصلصة ونتبل بالسكر والملح والفلفل الأسود.

- ونقلب المكونات معا ثم نضع الطماطم المعصورة.

- نضع كريمة الطبخ ونذوب مرقة في المياه.

- نضع الأوريجانو ثم تترك لتطبخ لمدة 15 دقيقة.

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- لعمل البشاميل في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق.

- يطبخ الدقيق ثم نضع الحليب بالتدريج.

- في صينية نضع اللحم المفروم ثم طبقة لازانيا ثم طبقة بشاميل ولحم مفروم.

- ونكرر الطبقات وعلى آخر طبقة نضع الجبن الموتزاريلا.

- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.