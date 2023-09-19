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معكرونة بشاميل قليلة السعرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 11:11 صباحا
معكرونة بشاميل قليلة السعرات
حضري معكرونة بالبشاميل والمفروم بسعرات حرارية قليلة (الإنترنت)
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إذا كنت من عشاق المعكرونة بالبشاميل لكنك تتبعين حمية غذائية نقدم لك طريقة المعكرونة باللحم المفروم والبشاميل بمكونات ذات سعرات حرارية قليلة تعرفي على طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو لحم مفروم من دون دهن.
500 غرام معكرونة بنا.
ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ملح وفلفل.
بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.
1/4 كوب زبدة.
2 ملعقة زيت زيتون.
بهارات.
1/2 مكعب مرق دجاج.
لتر حليب خال الدسم.
4 ملاعق دقيق.
فلفل رومي مقطع شرائح.

طريقة التحضير
- في مقلاة مع ملعقة الزيت شوحي البصل حتى تذبل ثم قومي بإضافة اللحم المفروم والفلفل الأسود.

- بعد ذلك أضيفي الصلصة والملح والفلفل الرومي.

- اسلقي المعكرونة في ماء لمدة 8 دقائق ثم صفيها من الماء واخلطيها بملعقة الزيت الثانية وضعي في قدر مكعب الزبدة مع ملعقة دقيق واحدة حتى يأخذ اللون الذهبي ثم قومي بإضافة كوب لبن بارد وقلبي حتى يتكون البشاميل.

- ثم على البارد قومي بخلط باقي الدقيق مع الحليب وأضيفيه على البشاميل.

- أضيفي مكعب المرق مذوب في كوب ماء ساخن مع ملح وفلفل أسود وجوزة الطيب وقلبي حتى يصبح البشاميل قوامه إلى حد ما سميكا.

- في صينية بايركس ادهني قليل من زيت الزيتون وملعقة بشاميل وضعي نصف كميه المكرونة واخلطيها بقليل من البشاميل.

- ثم قومي بفرد عصاج اللحم عليها ثم باقي المكرونة واخلطيها بقليل من البشاميل ثم ضعي على الوجه باقي البشاميل.

- سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة ثم اشعلي الشواية حتى يحمر وجهها وقدميها ساخنة.

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