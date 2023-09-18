فتة جمبري بالبابريكا

القاهرة - بوابة الوسط

حضري فتة الجمبري الشهية والمغذية في خطوات سهلة وبسيطة كالمحترفات في مطبخك واستمتعي بمذاقها المميز من صنع يديكِ وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

جبنة رومي.

رانش صوص.

بصل.

ثوم.

زبادي.

كاري.

بابريكا.

زبدة.

أرز بسمتي.

صوص سمك.

كريمة لبّناني.

سويت آند تشيلى صوص.

بروكلي مسلوق.

بطاطا مكعبات.

عيش تورتيلا.

طريقة التحضير

- لعمل الفتة بالجمبري، قومي بتشويح السي فود في زبدة وزيت، مع إضافة الكاري والفلفل الأسود والبابريكا وصوص السمك والثوم والبصل.

- نخلط الثوم والزبادي والرانش صوص والجبنة والسويت آند تشيلي صوص، لتحصلي على الصوص المطلوب.

- قومي بتشويح الأرز مع البابريكا والملح والزبدة والفلفل والكاري، في وعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

- في طبق تقديم الفتة بالجمبري، ضعي نصف كمية السي فود، ثم خبز التورتيلا، ثم الصوص وقليل من الكريمة اللبّناني، ثم الأرز والجبنة، وضعي عليهم السي فود مرة أخرى ثم الصوص.

