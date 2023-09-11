مهلبية بالفستق والمستكة

القاهرة - بوابة الوسط

المهلبية الباردة بالمستكة والفستق الحلبي مزيج رائع وشهي. حضريه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

1/2 ملعقة صغيرة مستكة

1/2 كوب زبدة فستق حلبي

4 أكواب حليب

3/4 كوب سكر

6 ملاعق كبيرة نشا

علبة قشدة

طريقة التحضير

- اخلطي الحليب والنشا في قدر على البارد، حتى يذوب النشا، ثم اضيفي السكر والقشدة، وضعي القدر على النار مع الاستمرار في الخلط، حتى يبدأ المزيج بالغليان.

- اضيفي ماء الزهر والمستكة وحركي، ثم ارفعي المزيج عن النار.

- وزعي خليط المهلبية في أطباق صغيرة، واتركيها حتى تبرد.

- زيني الوجه بزبدة الفستق الحلبي والفستق المطحون، وادخلي الأطباق الثلاجة، وقدميها باردة.

