مهلبية بالفستق والمستكة...

المهلبية الباردة بالمستكة والفستق الحلبي مزيج رائع وشهي. حضريه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ملعقة كبيرة ماء زهر
1/2 ملعقة صغيرة مستكة
1/2 كوب زبدة فستق حلبي
4 أكواب حليب
3/4 كوب سكر
6 ملاعق كبيرة نشا
علبة قشدة
طريقة التحضير
- اخلطي الحليب والنشا في قدر على البارد، حتى يذوب النشا، ثم اضيفي السكر والقشدة، وضعي القدر على النار مع الاستمرار في الخلط، حتى يبدأ المزيج بالغليان.
- اضيفي ماء الزهر والمستكة وحركي، ثم ارفعي المزيج عن النار.
- وزعي خليط المهلبية في أطباق صغيرة، واتركيها حتى تبرد.
- زيني الوجه بزبدة الفستق الحلبي والفستق المطحون، وادخلي الأطباق الثلاجة، وقدميها باردة.
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