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بطاطا بالجبن والبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 10:08 صباحا
بطاطا بالجبن والبشاميل
بطاطا بالجبن والبشاميل. (أرشيفية: الإنترنت)
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بوصفة سهلة وسريعة التحضير، نقدم إليك اليوم طريقة عمل صينية بطاطا بالجبن والبشاميل، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
10 حبات من البطاطا.
3 أكواب من الحليب.
نصف كوب من الدقيق.
4 ملاعق كبيرة من الزبد.
ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
كوبان من جبنة الموتزاريلا.
كوب من كريما الطبخ.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

طريقة التحضير
- في البداية، ذوبي الزبد على نار خفيفة ثم امزجيه مع الطحين وحركيه جيدًا حتى يتجانس.
- صبي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب على نار خفيفة، ثم ضعي الكريما واستمري في التحريك.
- ما إن تزداد كثافة المزيج، ضعي الملح والفلفل الأسود والأبيض وتابعي التحريك.

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- في صينية بيركس، ضعي طبقة من البطاطا المقشرة والمقطعة إلى شرائح.
- ثم طبقة من صلصة البشاميل، بعدها طبقة أخرى من البطاطا ثم البشاميل.
- استمري على هذه الحال حتى نفاد الكمية، ثم ضعي الموتزاريلا أعلى الصينية.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية واتركيها حتى تنضج ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.

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