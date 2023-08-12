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مسقعة بالبشاميل والجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 10:51 صباحا
مسقعة بالبشاميل والجبن
مسقعة بالبشاميل وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الباذنجان والبطاطا المقلية (الإنترنت)
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مسقعة بالبشاميل وصفة مميزة ولذيذة وشهية تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الباذنجان والبطاطا المقلية، مع اللحم المفروم بصلصة الطماطم مع صوص البشاميل وجبن الموزاريلا. تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
400 غرام لحم مفروم
2 حبة مقطعة شرائح ومقلية: بطاطا - باذنجان
حبة: بصل مفروم - فلفل أخضر مقطع مكعبات
2 فص ثوم مهروس
3 ملاعق كبيرة: زيت نباتي - رب البندورة
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - أوريغانو
لتحضير صوص البشاميل:
3 ملاعق كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
للوجه: 1 كوب ميكس أجبان (موزاريلا وشيدر مبشور)
2 كوب حليب بارد كامل الدسم
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود
رشة جوزة الطيب

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف إليه البصل والثوم، ونقلبهما لـ5 دقائق، حتى يذبل، ثم نضيف اللحم والفلفل والملح والفلفل الأسود والبابريكا والأوريغانو، ونقلب، ونترك اللحم على النار 15 دقيقة، حتى ينضج.

- نضيف رب الطماطم مع ربع كوب من الماء، ونقلب، ونتركها على النار 15 دقيقة، حتى تتسبك، وتجف السوائل.

- لتحضير البشاميل، نضع في وعاء آخر الزبدة على نار متوسطة، ونضيف إليها الدقيق، ونستمر في التحريك دقيقة، ثم نضيف الحليب، ونحرك، ونضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب، ونستمر في التحريك لـ10 دقائق، حتى يثقل القوام.

- نرفع البشاميل عن النار، ونسكب القليل منه في إناء بايركس، ونوزعه على كامل الإناء، ثم نوزع طبقة من الباذنجان المقلب، وفوقه طبقة من البطاطا المقلية، ثم نضيف اللحم المحضر، ونسكب فوقه طبقة من البشاميل.

- نعيد الكرة، ونحضر طبقة جديدة، وعلى الوجه نوزع الأجبان، ثم ندخل الإناء الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركه 15 دقيقة، حتى يحمر الوجه، ويأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه، ونقطع المسقعة، ونضعها في طبق التقديم.

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