حضري البرجر المكسيكي بالأفوكادو في دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ المكسيكي اخترنا لكِ طريقة تحضير برجر اللحم بصلصة الأفوكادو والفلفل الحار، حضريه كما بالوصفة وقدميه مع البطاطا المقلية واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

500 غرام لحم مفروم.

ملح وفلفل.

كمون.

باربريكا.

بودر فلفل حار.

ـوريغانو مجفف.

أفوكادو مفروم.

كوب جبن مبشور.

أوراق خس.

بصل أخضر مفروم ناعم.

فص ثوم مهروس.

عصير ليمونة.

طماطم مفرومة.

كزبرة طازجة.

طريقة التحضير

- أحضري إناء عميقا، وتبلي فيه اللحم المفروم مع البصل والثوم والكمون والبابريكا وصلصة الفلفل والأوريغانو المجفف والكزبرة، ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل.

- شكلي اللحم المفروم إلى أربع كرات متساوية الحجم.

- غطي قطع البرجر واحفظيها في البراد لمدة ساعة وعلى نار متوسطة سخني الزيت.

- حمري البرجر لمدة خمس دقائق لكل جانب أو حتى النضج.

- اهرسي الأفوكادو مع عصير الليمون حتى يمتزجا وأضيفي الطماطم ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل.

- رتبي الخس والبرجر، وخليط الأفوكادو المهروس والجبن المبشور على قاعدة الخبز.

- وزعي على الوجه صلصة الطماطم، ثم غطي الساندويتش بالنصف العلوي من الخبز وقدميه بجانب البطاطس المقلية.