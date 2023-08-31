لفائف باذنجان محشية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي إلى طريقة إعداد لفائف الباذنجان المحشية بالدجاج، وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك. ويمكنك تقدميها على سفرتك بجانب الأرز المفلفل أو صحن سلطة، وفق «سيدتي».

المكونات

- الباذنجان: 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة ومقلي ومصفى).

- الدجاج: دجاجة (مسلوق ومفصص).

- البصل: 1 حبة (مفروم).

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة.

- ملح: نصف ملعقة صغيرة.

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.

- طماطم: 2 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم).

- أوريغانو: ربع ملعقة صغيرة.

- صلصة الإسباجيتي الجاهزة: 2 كوب.

- معدنوس: ملعقة كبيرة (مفروم).