تتميز السلطة التركية بمذاقها اللذيذ وتوفّر مكوّناتها في المنزل دائما وسرعة تحضيرها، فإن إعدادها لن يأخذ من وقتك أكثر من عشر دقائق، ونقدم لك طريقة عمل السلطة التركية بالباذنجان، وفق موقع «موضوع».
المكوّنات
حبّة كبيرة من الباذنجان المشوي
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون
حبتان من الخيار المفروم فرما خشنا دون إزالة القشرة الخارجيّة
حبتان من الطماطم مفرومتان خشن
ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
حبة بصل مفرومة فرما خشنا
نصف كوب من الحمص حب مسلوق
نصف ضمّة من البقدونس
ملح وكمون حسب الرغبة
طريقة التحضير
نشوي الباذنجان في الفرن مع مراعاة عمل بعض الثقوب في القشرة، وذلك للسماح للماء بالتبخر والخروج من الباذنجان.
نخرج الباذنجان من الفرن بعد ذلك ونضعه تحت الماء البارد، وبعد ذلك نحفظ اللب على الجانب.
نقطع كل من الخيار والطماطم والبصل وأوراق البقدونس ونخلطهم جميعا مع بعضهم بعضا.
نضيف بعد ذلك كل من الباذنجان، والبهارات، والحمص، وزيت الزيتون، وعصير الليمون. نزيّن الطبق بشكل مناسب ونقدم معه السلطة باردة.
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