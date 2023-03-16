السلطة التركية بالباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط

تتميز السلطة التركية بمذاقها اللذيذ وتوفّر مكوّناتها في المنزل دائما وسرعة تحضيرها، فإن إعدادها لن يأخذ من وقتك أكثر من عشر دقائق، ونقدم لك طريقة عمل السلطة التركية بالباذنجان، وفق موقع «موضوع».

المكوّنات

حبّة كبيرة من الباذنجان المشوي

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

حبتان من الخيار المفروم فرما خشنا دون إزالة القشرة الخارجيّة

حبتان من الطماطم مفرومتان خشن

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

حبة بصل مفرومة فرما خشنا

نصف كوب من الحمص حب مسلوق

نصف ضمّة من البقدونس

ملح وكمون حسب الرغبة