سلطة باذنجان بالتوست والزيتون...

جربي طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوي والثوم بالتوست والزيتون والمعدنوس، واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائد الباذنجان المتعددة، وذلك وفقا لموقع «هنية».
المكونات
4 ورقات جلاش.
ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة مكعبات.
ثمرة بصل صغيرة مفرومة ناعم.
عصير 1/2 ثمرة ليمون.
1/4 كوب زيت زيتون.
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.
خضراوات سلطة ورقية صغيرة للتزيين.
زيت للدهن.
مقادير صوص الثوم
كوب توست أبيض مفتت.
2/3 كوب زيت زيتون.
1/2 كوب لوز مطحون.
عصير ليمونة.
2 فص ثوم مفروم.
طريقة التحضير
- يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية، وتدهن بالزيت صينية مافن 6 حفر، وتدهن بالزيت كل ورقة معجنات.
- توضع كل ورقتين فوق بعض، ثم تقطع 6 دوائر من المعجنات باستخدام قطاعة بسكويت مستديرة مقاس 12 سنتم.
- تبطن بها حفر الصينية المبطنة بورق زبد، وتُملأ بأرز جاف.
- تطهى في الفرن لـ5-6 دقائق أو حتى تحمر المعجنات، وتصبح هشة، ثم نزيل الورق والأرز، وتترك المعجنات لتبرد في درجة حرارة الغرفة.
- يقلب الباذنجان مع البصل والزيت وعصير الليمون في طبق حراري، ويتبل جيدا بالملح والفلفل.
- يقلب ليتجانس، ويُخبز في الفرن لـ25-30 دقيقة، حتى تلين الخضراوات، ثم يضاف البقدونس ويقلب، وتصبح جاهزة للوضع في أطباق التقديم، مع إضافة صوص الثوم.
طريقة صوص الثوم
- يوضع التوست في طبق عميق، ويغطي بالماء، وينقع لـ5 دقائق.
- يصفى ويهرس في محضر الطعام مع الثوم واللوز، حتى يصبح أملسا.
- يضاف الزيت وعصير الليمون بثبات وبطء في أثناء تشغيل المحرك، حتى يصبح المزيج أملسا، ويتبل بالملح والفلفل.
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