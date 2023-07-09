سلطة باذنجان بالتوست والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

جربي طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوي والثوم بالتوست والزيتون والمعدنوس، واستمتعي بمذاقها الشهي وفوائد الباذنجان المتعددة، وذلك وفقا لموقع «هنية».

المكونات

4 ورقات جلاش.

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة مكعبات.

ثمرة بصل صغيرة مفرومة ناعم.

عصير 1/2 ثمرة ليمون.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.

خضراوات سلطة ورقية صغيرة للتزيين.

زيت للدهن.

مقادير صوص الثوم

كوب توست أبيض مفتت.

2/3 كوب زيت زيتون.

1/2 كوب لوز مطحون.

عصير ليمونة.

2 فص ثوم مفروم.

طريقة التحضير

- يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية، وتدهن بالزيت صينية مافن 6 حفر، وتدهن بالزيت كل ورقة معجنات.

- توضع كل ورقتين فوق بعض، ثم تقطع 6 دوائر من المعجنات باستخدام قطاعة بسكويت مستديرة مقاس 12 سنتم.

- تبطن بها حفر الصينية المبطنة بورق زبد، وتُملأ بأرز جاف.

- تطهى في الفرن لـ5-6 دقائق أو حتى تحمر المعجنات، وتصبح هشة، ثم نزيل الورق والأرز، وتترك المعجنات لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

- يقلب الباذنجان مع البصل والزيت وعصير الليمون في طبق حراري، ويتبل جيدا بالملح والفلفل.

- يقلب ليتجانس، ويُخبز في الفرن لـ25-30 دقيقة، حتى تلين الخضراوات، ثم يضاف البقدونس ويقلب، وتصبح جاهزة للوضع في أطباق التقديم، مع إضافة صوص الثوم.