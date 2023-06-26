باذنجان بالبرغل والحمص من المطبخ السوري

القاهرة - بوابة الوسط

باذنجان محشي بالبرغل والحمص وصفة مميزة من المطبخ السوري تحضر بطريقة سهلة وبسيطة من الباذنجان المحفور والبرغل والحمص والطماطم والفلفل، تعلمي طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو باذنجان محفور حجم صغير

كوب : برغل خشن مغسول - بقدونس مفروم - حمص مسلوق

2 حبة متوسطة بندورة مفرومة ناعمة

حبة متوسطة فلفل أحمر

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

2 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة: كمون - بهارات مشكلة

¼ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - شطة - قرفة

لتحضير المرق أو صلصة الطماطم: 5 كوب ماء

3 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة: رب طماطم

ملعقة كبيرة: نعناع يابس - دبس الرمان

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