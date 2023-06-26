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باذنجان بالبرغل والحمص من المطبخ السوري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 09:31 صباحا
باذنجان بالبرغل والحمص من المطبخ السوري
محشي بالبرغل والحمص وصفة مميزة من المطبخ السوري (الإنترنت)
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باذنجان محشي بالبرغل والحمص وصفة مميزة من المطبخ السوري تحضر بطريقة سهلة وبسيطة من الباذنجان المحفور والبرغل والحمص والطماطم والفلفل، تعلمي طريقة تحضيره معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو باذنجان محفور حجم صغير
كوب : برغل خشن مغسول - بقدونس مفروم - حمص مسلوق
2 حبة متوسطة بندورة مفرومة ناعمة
حبة متوسطة فلفل أحمر
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
2 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة: كمون - بهارات مشكلة
¼ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - شطة - قرفة
لتحضير المرق أو صلصة الطماطم: 5 كوب ماء
3 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة: رب طماطم
ملعقة كبيرة: نعناع يابس - دبس الرمان
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طريقة التحضير
- نضع البرغل في وعاء ونضيف فوقه البقدونس والبندورة والفليفلة والحمص والملح والفلفل والبهار والكمون والقرفة والشطة والزيت ونقلب حتى تختلط المكونات معاً، ثم نقوم بحشي حبات الباذنجان به ثم نضعهم في وعاء عميق ثم نحضر صلصة الطماطم بخلط جميع مكوناتها معاً ونسكبها فوق الباذنجان، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة لمدة 40 دقيقة بعد الغليان حتى تمام النضج.
- نسكب الباذنجان في طبق التقديم ونصب المرق في وعاء آخر ويصبح جاهزا للتقديم.

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