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أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 09:00 صباحا
أوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى
أوزي بلحم الغنم. (أرشيفية: الإنترنت)
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أيام قلائل ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، وفيه تتنوع أكلات العيد على السفرة العربية، ومن أطيبها الأوزي بلحم الغنم. تعرفي معنا إلى مكوناته وطريقة تحضيره للاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك وفقا لموقع «سيدتي».

المكونات:
- لحم كتف الخروف: نصف كيلو «مخلي»
- ملح: حسب الرغبة
- هيل: ملعقة صغيرة «مطحون»
- عود قرفة
- 1 حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح
- 2 كوب أرز بسمتي
- ملعقة كبيرة من زيت دوار الشمس
- كوب بازلاء
- نصف ملعقة كركم
- نصف ملعقة زعفران
- 4 أكواب ماء

طريقة التحضير:
- تُغمر قدر عميقة بالماء، وتوضع على نار عالية، ثمَّ يُضاف اللحم، والبصل، والملح، والهيل، والقرفة.
- يُطهى اللحم على النار لنحو ساعتين، وعند ملاحظة نضوجه، يُصفَّى المرق، مع الاحتفاظ به.
- يُضاف زيت دوار الشمس إلى قدر على النار، فيُضاف الأرز بعد تصفيته من الماء، واللحم المطهي، والبازلاء، والكركم، والزعفران، والماء.
- تُغطَّى القدر، وتُطهى المكوِّنات على نارٍ هادئةٍ، وذلك حتَّى يجفَّ الماء.

وستكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو 2023، فيما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1444 هـ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في السعودية الأحد الماضي.

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