  • Alwasat News
Atwasat

طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 11:15 صباحا
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، فاستعدي لاستقباله بوصفاتك المميزة وحضري طاجين العكاوي بالبصل والخضروات، للاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك. تعرفي معنا إلى مكوناته وطريقة تحضيره وفقا لموقع «الجميلة».  

المكونات
- كيلو لحم العكاوي
- ملح وفلفل
- سمن
- 2 ملعقة زيت
- 2 كوب عصير طماطم
- مرق
- جزر مقطع دوائر
- بصل احمر مقطع شرائح
- ثوم مهروس
- فلفل حار
- بطاطس مقطع مكعبات

طريقة التحضير:
- في قدر على نار متوسطة سخني الزيت والسمن وأضيفي العكاوي وقلبي لعدة دقائق ثم أضيفي البصل والفلفل الحار والثوم المفروم وقلبي.
- تبلي اللحم  بالفلفل الأسود والملح والبهارات المشكلة وقلبي المكونات.
- غطي القدر واتركيه على النار لحوالي 5 دقائق.
- أضيفي  عصير الطماطم ومكعب المرق ثم قلبي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض وأضيفي الجزر  والبطاطس وحركي الخضار مع العكاوي جيداً.
- أضيفي كوب من الماء المغلي فوق المكونات وحركيها جيدا ثم اتركيها على النار لحوالي 30 دقيقة إضافية حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

وستكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو 2023، فيما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1444 (هجري)، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، حسب ما أعلنت المحكمة العليا في السعودية الأحد الماضي.

إليك أيضا:
- خطوات تحضير فتة الموزة لعيد الأضحى
- ريش مشوية لعيد الأضحى
- فخذة الخروف بالفرن

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية السعودية

رابطة الدوري الإنجليزي تدقق في تحايل محتمل في انتقالات لاعبي تشيلسي للأندية ...
قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير

قوات الاحتلال تقصف الضفة بالطيران المسير
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم

حمدي بطاو يستقيل من تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها

مصر: إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها
كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات الإسرائيلية

بعد كشف «الجرائم».. أميركا تحشد لتغيير لجنة تحقيق أممية في الانتهاكات ...
محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين

محاكمة ضباط عراقيين بتهمة تعذيب معتقلين
اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة

اشتباكات عنيفة في السودان فور انتهاء الهدنة
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طماطم بالجبن والأرز
طماطم بالجبن والأرز
فرانس برس: طاهٍ أفغاني يحافظ على فن طهو طبق لحم تقليدي يقدم في أباريق شاي
فرانس برس: طاهٍ أفغاني يحافظ على فن طهو طبق لحم تقليدي يقدم في ...
لانشون بالزيتون دون مواد حافظة
لانشون بالزيتون دون مواد حافظة
طرب من المطبخ المصري
طرب من المطبخ المصري
فتة السمك
فتة السمك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صدور دجاج بالزعتر والليمون
صدور دجاج بالزعتر والليمون...
ورق عنب على الطريقة اللبنانية
ورق عنب على الطريقة اللبنانية...
كرات كفتة بالقسماط
كرات كفتة بالقسماط...
حضري فطيرة الشكشوكة
حضري فطيرة الشكشوكة...
كوسة بالبشاميل
كوسة بالبشاميل...
المزيد
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى
طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى...
تارت الخوخ بالكريم باتسيير
تارت الخوخ بالكريم باتسيير...
كيكة الكرز
كيكة الكرز...
فتة السمك
فتة السمك...
طرب من المطبخ المصري
طرب من المطبخ المصري...
المزيد