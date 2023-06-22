طاجين عكاوي بالبصل لعيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، فاستعدي لاستقباله بوصفاتك المميزة وحضري طاجين العكاوي بالبصل والخضروات، للاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك. تعرفي معنا إلى مكوناته وطريقة تحضيره وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

- كيلو لحم العكاوي

- ملح وفلفل

- سمن

- 2 ملعقة زيت

- 2 كوب عصير طماطم

- مرق

- جزر مقطع دوائر

- بصل احمر مقطع شرائح

- ثوم مهروس

- فلفل حار

- بطاطس مقطع مكعبات

طريقة التحضير:

- في قدر على نار متوسطة سخني الزيت والسمن وأضيفي العكاوي وقلبي لعدة دقائق ثم أضيفي البصل والفلفل الحار والثوم المفروم وقلبي.

- تبلي اللحم بالفلفل الأسود والملح والبهارات المشكلة وقلبي المكونات.

- غطي القدر واتركيه على النار لحوالي 5 دقائق.

- أضيفي عصير الطماطم ومكعب المرق ثم قلبي المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض وأضيفي الجزر والبطاطس وحركي الخضار مع العكاوي جيداً.

- أضيفي كوب من الماء المغلي فوق المكونات وحركيها جيدا ثم اتركيها على النار لحوالي 30 دقيقة إضافية حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

وستكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو 2023، فيما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1444 (هجري)، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، حسب ما أعلنت المحكمة العليا في السعودية الأحد الماضي.