كرات أرز بالجبن...

بوصفة سهلة وسريعة التحضير، نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كرات الأرز المحمرة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «هناكل».
المكونات
كوبا أرز مطبوخ.
نصف كوب جبن بارميزان مبشور.
بيضتان.
ملح وفلفل.
جبن موزاريلا أو كيري.
بقسماط مطحون.
زيت نباتي للتحمير.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق يخلط الأرز مع الجبن البارميزان وبيضة والملح والفلفل.
- يشكل الخليط على شكل كرات وتحشى كل كورة بقطعة جبن موزاريلا أو كيري، تغطى كرات الأرز بالبيض والبقسماط وتحمر في الزيت حتى يتغير لونها للذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات