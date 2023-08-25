كرات أرز بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

بوصفة سهلة وسريعة التحضير، نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كرات الأرز المحمرة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «هناكل».

المكونات

كوبا أرز مطبوخ.

نصف كوب جبن بارميزان مبشور.

بيضتان.

ملح وفلفل.

جبن موزاريلا أو كيري.

بقسماط مطحون.

زيت نباتي للتحمير.