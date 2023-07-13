أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي...

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير الأرز بالخلطة واللحم على الطريقة الليبية، في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «موضوع».
المكونات
- كيلو من الأرز المسلوق
- نصف كيلو من لحم الخروف
- حبتان من البصل
- أربع حبات من البندورة
- أربع حبات من الفلفل الأخضرالحار
- نصف كوب من الزيت
- ماء
- لوز
- كبدة
- زبيب
- قرنفل
- زنجبيل
- قرفة
- فلفل أسود حب
- عود من اللحم
- حبهان
طريقة التحضير
- تقطع لحمة الخروف إلى قطع ثم يُضاف إليها الماء وتُسلق على النار.
- يضاف بعد ذلك إلى قطع اللحمة قطع البصل، وقطع البندورة، وقطع الفلفل الأخضر، وتسلق مع اللحمة حتى تنضج.
- ثم تُرفع الخضار في وعاء آخر، ويضاف الأرز إلى ماء اللحم ويطبخ مع اللحم ثم يضاف إليه الخضار مرة أخرى وتقلّب مع الأرز.
- يُقلى اللوز والكبدة ثم توضع فوق الأرز مع الزبيب.
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