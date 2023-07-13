أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير الأرز بالخلطة واللحم على الطريقة الليبية، في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «موضوع».

المكونات

- كيلو من الأرز المسلوق

- نصف كيلو من لحم الخروف

- حبتان من البصل

- أربع حبات من البندورة

- أربع حبات من الفلفل الأخضرالحار

- نصف كوب من الزيت

- ماء

- لوز

- كبدة

- زبيب

- قرنفل

- زنجبيل

- قرفة

- فلفل أسود حب

- عود من اللحم

- حبهان