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أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 09:17 صباحا
أرز بالخلطة واللحم من المطبخ الليبي
أرز بالخلطة واللحم (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير الأرز بالخلطة واللحم على الطريقة الليبية، في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «موضوع».

المكونات
- كيلو من الأرز المسلوق
- نصف كيلو من لحم الخروف
- حبتان من البصل
- أربع حبات من البندورة
- أربع حبات من الفلفل الأخضرالحار
- نصف كوب من الزيت
- ماء
- لوز
- كبدة
- زبيب
- قرنفل
- زنجبيل
- قرفة
- فلفل أسود حب
- عود من اللحم
- حبهان

- أرز صيادية بالسمك والجمبري
- أرز بني بالخضروات
- أرز بالبصلة من المطبخ الليبي

طريقة التحضير
- تقطع لحمة الخروف إلى قطع ثم يُضاف إليها الماء وتُسلق على النار.
- يضاف بعد ذلك إلى قطع اللحمة قطع البصل، وقطع البندورة، وقطع الفلفل الأخضر، وتسلق مع اللحمة حتى تنضج.
- ثم تُرفع الخضار في وعاء آخر، ويضاف الأرز إلى ماء اللحم ويطبخ مع اللحم ثم يضاف إليه الخضار مرة أخرى وتقلّب مع الأرز.
- يُقلى اللوز والكبدة ثم توضع فوق الأرز مع الزبيب.

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