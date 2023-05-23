  • Alwasat News
Atwasat

أرز بالبصلة من المطبخ الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 12:11 مساء
أرز بالبصلة من المطبخ الليبي
تعلمي طريقة تحضير الأرز بالبصلة
alwasat radio

يشتهر المطبخ الليبي بأشهى الأكلات وأطيبها و كما يشتهر بتعدد الأنواع و تميزها لذلك اختارنا لكي اليوم طريقة تحضير الأرز بالبصلة، لتعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات
نصف كيلو لحم ضأن بالعظم.
خمس بصلات متوسطة الحجم.
كوب حمص منقوع.
750 غرامًا أرز.
ملعقتان كبيرتان من السمن.
ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
نصف ملعقة صغيرة حرارات ومثلها بزار (توابل ليبية).
ملح، حسب الرغبة.
عود قرفة.
ماء أثناء الطبخ.

طريقة التحضير
- نقوم بتقلية بصلة مقطعة واللحم والطماطم والبزار والفلفل الأحمر والملح في ملعقة سمن نتركها على نار هادئة ليتجانس الخليط، ونضع فيها عود قرفة ونضيف الماء، ثم نقوم بتقطيع البصل جوانح رفيعة نوعًا ما، ونضع البصل
- مع الحمص المنقوع في الكسكاس (طنجرة مخصصة للطهي) ليستوي بفعل البخار ويُنزل ماءه على مرق اللحم. ننتظر إلى أن يستوي البصل ثم ننزله من البخار، ونضعه في طنجرة صغيرة ونضع عليه مرق اللحم ونتركه فوق نار هادئة حتى يتشرب المرق ويتسبك.
- نغسل الأرز تحت ماء جارٍ ونقوم بوضعه في الكسكاس ليتبوخ لربع ساعة من دون أية إضافات، بعد ربع ساعة ننزل الأرز ونضعه في صحن عميق ونضيف إليه ملعقة السمن ومرق اللحم.
- نقوم بتغطيته ونتركه حتى يتشرب المرق لحوالي عشر دقائق إلى ربع ساعة، بعد أن يتشرب المرق نقوم بتحريكه ووضعه على البخار مرة أخرى مع عمل ثقوب صغيرة حتى يتخلله البخار وينضج بسرعة.
- ويظل الأرز على البخار ليستوي من ربع إلى ثلث ساعة، بعدها ننزله ونضعه في صينية مخصصة للتقديم ونضع فوقه اللحم والبصل ونرشه بالبهارات أو القرفة المطحونة ويصبح جاهزًا للتقديم.

طريقة سهلة لتحضير الأرز بالبصلة
طريقة سهلة لتحضير الأرز بالبصلة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»

للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»
مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة

مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك

الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية

المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية
الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب

الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام

ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري

بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري
بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول

بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟

كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة

كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
5 نصائح لاستبدال الإضاءة الخلفية في سيارتك

5 نصائح لاستبدال الإضاءة الخلفية في سيارتك
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
صدور بط محشية بالجبن والريحان والمعدنوس
كيك بالبلح والقرفة
كيك بالبلح والقرفة
حمام شهي بحشوة الفريك
حمام شهي بحشوة الفريك
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
سمك بلطي بالهريسة
سمك بلطي بالهريسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني
فتة بالحمص من المطبخ اللبناني...
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني...
مندي اللحم
مندي اللحم...
كوكيز بالسمسم والزبادي
كوكيز بالسمسم والزبادي...
المزيد
أرز بالبصلة من المطبخ الليبي
أرز بالبصلة من المطبخ الليبي...
سموثي الأناناس المنعش
سموثي الأناناس المنعش...
سلطة الجبن بدبس الرمان
سلطة الجبن بدبس الرمان...
سمك بلطي بالهريسة
سمك بلطي بالهريسة...
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية
كعكة الذرة بالبرتقال الشهية...
المزيد