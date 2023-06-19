أرز بني بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

الأرز البني أحد أنواع الأرز، وهو يتميز بأنه صحي أكثر وقليل السعرات الحرارية لذلك فهو مناسب لمتّبعي الحميات الغذائية ولمرضى السكر، تعلمي معنا طريقة تحضيره مع الخضروات لتعدّيه في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

3 كوب أرز بني مسلوق

كوب بسلة مسلوقة

كوب مشروم طازج شرائح

كوب حمص مسلوق ومقشر

كوب جزر مكعبات

كوب فاصوليا خضراء مقطعة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

حبة متوسطة بصل مفروم

مكعب مرقة خضار

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود مطحون

رشة بقدونس مفروم

ربع كوب ماء للتسوية