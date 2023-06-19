أرز بني بالخضروات...

الأرز البني أحد أنواع الأرز، وهو يتميز بأنه صحي أكثر وقليل السعرات الحرارية لذلك فهو مناسب لمتّبعي الحميات الغذائية ولمرضى السكر، تعلمي معنا طريقة تحضيره مع الخضروات لتعدّيه في مطبخك بسهولة وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
3 كوب أرز بني مسلوق
كوب بسلة مسلوقة
كوب مشروم طازج شرائح
كوب حمص مسلوق ومقشر
كوب جزر مكعبات
كوب فاصوليا خضراء مقطعة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
حبة متوسطة بصل مفروم
مكعب مرقة خضار
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود مطحون
رشة بقدونس مفروم
ربع كوب ماء للتسوية
طريقة التحضير
- في وعاء كبير على نار متوسطة، نضع الزيت والبصل، ويقلب حتى يذبل البصل ونتبل البصل بالملح والفلفل الأسود، ثم نضيف إليه الثوم والجزر والفاصوليا الخضراء، ونقلبه لمدة خمس دقائق .
- نضيف البسلة والحمص والمشروم والبقدونس المفروم، ونقلبهم جيداً لمدة خمس دقائق أخرى.
- نتبّل خليط الخضروات بالملح والفلفل الأسود ومرقة الخضار، ثم نضيف الأرز البني المسلوق والماء، ونقلبه جيداً ثم نضع الأرز البني بالخضروات في طبق واسع، ونقدمه ساخناً.
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