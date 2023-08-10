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كرات التونة المقلية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 08:16 صباحا
كرات التونة المقلية
كرات التونة المقلية. (أرشيفية: الإنترنت)
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إذا كنت تبحثين عن أفكار غير تقليدية لأكلات شهية وغير مكلفة، فإليك طريقة تحضير كرات التونة المقلية، فتعرفي عليها معنا بحسب وصفة «شملولة».

المكونات
- 2 علبة تونة.
- حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا.
- حبة بطاطا صغيرة.
- بيضتان.
- 3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
- معلقة صغيرة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- رشة بابريكا.
- رشة زعتر مجفف.
- نصف كوب دقيق.
- نصف كوب بقسماط.
- زيت للقلي.

- سلطة الأرز بالتونة والبنجر
- ساندوتش التونة بالمايونيز
- مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة

طريقة التحضير
- تقشر البطاطا، وتقطع، وتسلق بالطريقة التقليدية، وتهرس جيدًا.
- توضع التونة في وعاء، ويضاف إليها البطاطا المهروسة، وبيضة، والمعدنوس، وتقلب جيدًا.
- يتبل خليط التونة والبطاطا بالملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والزعتر، وتخلط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات، وتحفظ في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- يشكل الخليط ككرات متوسطة الحجم، وتغمس في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط.
- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن، تقلى كرات التونة في الزيت، ويقلب حتى يحمر.
- ترفع الكرات على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد ثم تقدم في طبق مزين ببعض المعدنوس.

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