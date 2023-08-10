كرات التونة المقلية

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنت تبحثين عن أفكار غير تقليدية لأكلات شهية وغير مكلفة، فإليك طريقة تحضير كرات التونة المقلية، فتعرفي عليها معنا بحسب وصفة «شملولة».

المكونات

- 2 علبة تونة.

- حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا.

- حبة بطاطا صغيرة.

- بيضتان.

- 3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

- معلقة صغيرة ملح.

- رشة فلفل أسود.

- رشة بابريكا.

- رشة زعتر مجفف.

- نصف كوب دقيق.

- نصف كوب بقسماط.

- زيت للقلي.

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