ساندوتش التونة بالمايونيز، وجبة صحية مشبعة، طعمها لذيذ وسريعة التحضير، تعلميها معنا وفقاً لموقع «الوصفة».
المكونات
1/2 عصير نصف ليمون حامض
6 شريحة توست طري
3 فجل، مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم
كوب أوراق خس مفرومة
ملح وفلفل أسود
200 غرام تونة في الزيت، أو علبة مصفاة
3 ملعقة كبيرة مايونيز
طريقة التحضير
- تمزج التونة المصفاة في وعاء مع الخس، والفجل، والمايونيز وعصير الليمون الحامض. تتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.
- تقطع كل شريحة توست إلى مثلثين. يوزع مزيج التونة على ست شرائح توست، ثم يُغطى كل مثلث بمثلث آخر. يقدم بارداً.
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