ساندوتش التونة بالمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط

ساندوتش التونة بالمايونيز، وجبة صحية مشبعة، طعمها لذيذ وسريعة التحضير، تعلميها معنا وفقاً لموقع «الوصفة».

المكونات

1/2 عصير نصف ليمون حامض

6 شريحة توست طري

3 فجل، مقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم

كوب أوراق خس مفرومة

ملح وفلفل أسود

200 غرام تونة في الزيت، أو علبة مصفاة

3 ملعقة كبيرة مايونيز