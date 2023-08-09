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سلطة الأرز بالتونة والبنجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 09:40 صباحا
سلطة الأرز بالتونة والبنجر
سلطة الأرز طبق سلطة غير تقليدي مكوناته عديدة ومليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات (الإنترنت)
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سلطة الأرز طبق سلطة غير تقليدي مكوناته عديدة ومليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 حبة بنجر.
2 حبة خيار.
1/4 كيلو جبن رومي مبشور.
1/4 كيلو بازلاء.
1/4 كيلو أرز.
علبة ذرة صفراء.
3 ملاعق مايونيز.
2 بيضة مسلوقة.
2 علبة تونة.
2 ملعقة زيتون أسود شرائح.

طريقة التحضير
- يغسل الأرز جيداً ويسلق مع قليل من الملح وملعقتين من الزيت النباتي ويترك قليلاً بعد أن ينضج حتى يبرد.
يضاف إلى الأرز المسلوق علبة من التونة وقليل من الذرة (أو الحمص) والمايونيز ويغرف في قالب الأرز أو قالب مدور ويقلب في صحن التقديم.
- يقطع البنجر والجزر إلى مربعات صغيرة ويسلق كل على حدة وكذلك تسلق البازلاء ويقطع الخيار إلى شرائح.
- حول قالب الأرز نرص قطع البيض المسلوق وجميع الخضراوات المسلوقة ونزين القالب من الأعلى بالزيتون الأسود الشرائح وبقية التونة.

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