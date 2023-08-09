سلطة الأرز بالتونة والبنجر

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الأرز طبق سلطة غير تقليدي مكوناته عديدة ومليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بنجر.

2 حبة خيار.

1/4 كيلو جبن رومي مبشور.

1/4 كيلو بازلاء.

1/4 كيلو أرز.

علبة ذرة صفراء.

3 ملاعق مايونيز.

2 بيضة مسلوقة.

2 علبة تونة.

2 ملعقة زيتون أسود شرائح.