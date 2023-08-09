فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو...

في خلال 30 دقيقة حضري لحم الفاهيتا بالفلفل والأفوكادو، كوجبة سريعة التحضير وتناوليها بجانب البطاطا المقلية المقرمشة وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام فيليه اللحم مقطع شرائح طولية
ملعقة كبيرة زيت نباتي
حبة بصل مقطع شرائح
فلفل أحمر وأصفر مقطع شرائح
حبة أفوكادو مقشر ومقطع شرئح
ملح وفلفل
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون
2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء طازجة ومفرومة
طريقة التحضير
- سخني مقلاة سميكة وواسعة على نار متوسطة ثم أضيفي الزيت واللحم وقلبي اللحم لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح بني اللون.
- تبلي اللحم بالملح والفلفل وقلبي لمدة دقيقة إضافية ثم ارفعي اللحم من المقلاة وضعيه في طبق جانباً.
- أضيفي لنفس المقلاة البصل والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والكمون والفلفل الحار المطحون وقلبي على نار متوسطة إلى عالية لمدة خمس دقائق.
- ضعي اللحم في طبق التقديم ثم أضيفي الخضار والأفوكادو ووزعي الكزبرة على الوجه وقدميها ساخنة.
تعليقات