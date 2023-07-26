حلى الفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

لضيافة سريعة، حضري حلي الفول السوداني بالبسكويت والكاكاو، وقدميها لهم باردة مع فنجان القهوة الساخن. تعرفي على الطريقة، وأعديها بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب زبدة فول سوداني

باكو بسكويت غير محلي ومطحون

50 غرام زبدة

1/2 كوب سكر بودرة

2 ملعقة كاكاو خام