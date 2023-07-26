حلى الفول السوداني...

لضيافة سريعة، حضري حلي الفول السوداني بالبسكويت والكاكاو، وقدميها لهم باردة مع فنجان القهوة الساخن. تعرفي على الطريقة، وأعديها بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب زبدة فول سوداني
باكو بسكويت غير محلي ومطحون
50 غرام زبدة
1/2 كوب سكر بودرة
2 ملعقة كاكاو خام
طريقة التحضير
- في محضر الطعام، اطحني البسكويت مع السكر البودرة والكاكاو والزبدة المذوبة.
- اضيفي زبدة الفول السوداني، واستمري في الخلط، حتى تتداخل المكونات.
- افردي الصينية بورق الزبدة، ثم ضعى خليط البسكويت داخلها، ثم ضعيها في الثلاجة.
- ذوبي زبدة الفول السوداني على البخار، وافرديها فوق البسكويت، ثم ادخلي الصينية إلى الثلاجة، وقطعي الحلى إلى مربعات، ثم قدميها باردة.
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