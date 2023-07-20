سلطة الثومية...

نقدم لك اليوم طريقة تحضير الثومية في المنزل بمكونات بسيطة لتقدميها كأحد المقبلات الشهية بجانب ساندويتشات الشاورما لتزيد من مذاقها الشهي. وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 3 ملاعق كبيره نشا الذرة.
- ملعقة واحدة عصير ليمون.
- 4 فصوص ثوم حجم كبير.
- 1/4 ملعقة ملح الطعام.
- كوب إلا ربع ماء شرب.
- 1/4 ملعقة فلفل.
- فتة شاورما دجاج
- شاورما الدجاج بالثومية
طريقة التحضير:
- ذوبي في إناء كمية نشا الذرة مع كمية من الماء البارد وليس الساخن حتى لا يتكتل داخل الوعاء ويفسد،
- ضعيها على النار ونقلبها بشكلٍ مستمر بملعقة كبيرة حتى تنضج وتصبح شفافة وكثيفة تماماً ثم ترفع عن النار.
- اتركيها جانباً إلى أن تصبح باردة قليلاً.
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- اهرسي فصوص الثوم مع خلطها بالملح والفلفل حتى تصبح مطحونة تماماً ثم نضيف عليها عصير الليمون ونحرك المزيج جيداً.
- اسكبي مزيج النشا في الخلاط ونضيف عليه خليط الثوم ونتركه لثوانٍ حتى يتداخل.
- نضيف فوق الخليط كميات بسيطة من زيت الزيتون على شكل خيط رفيع حتى يصبح الخليط متداخلاً ومتجانساً بالسماكة المرغوبة كالكريمة الناعمة مع ضرورة عدم زيادة كمية الزيت عن الحد المطلوب.
- نسكب الخليط النهائي في طبق التقديم ونتركه لمدة ساعة تقريباً قبل أكله أو تقديمه على طاولة الطعام، وذلك ليكتسب طعم الثوم ويصبح بالمذاق المطلوب.
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