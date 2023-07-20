سلطة الثومية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم طريقة تحضير الثومية في المنزل بمكونات بسيطة لتقدميها كأحد المقبلات الشهية بجانب ساندويتشات الشاورما لتزيد من مذاقها الشهي. وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات:

- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

- 3 ملاعق كبيره نشا الذرة.

- ملعقة واحدة عصير ليمون.

- 4 فصوص ثوم حجم كبير.

- 1/4 ملعقة ملح الطعام.

- كوب إلا ربع ماء شرب.

- 1/4 ملعقة فلفل.

- فتة شاورما دجاج

- شاورما الدجاج بالثومية

طريقة التحضير:

- ذوبي في إناء كمية نشا الذرة مع كمية من الماء البارد وليس الساخن حتى لا يتكتل داخل الوعاء ويفسد،

- ضعيها على النار ونقلبها بشكلٍ مستمر بملعقة كبيرة حتى تنضج وتصبح شفافة وكثيفة تماماً ثم ترفع عن النار.

- اتركيها جانباً إلى أن تصبح باردة قليلاً.

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- اهرسي فصوص الثوم مع خلطها بالملح والفلفل حتى تصبح مطحونة تماماً ثم نضيف عليها عصير الليمون ونحرك المزيج جيداً.

- اسكبي مزيج النشا في الخلاط ونضيف عليه خليط الثوم ونتركه لثوانٍ حتى يتداخل.

- نضيف فوق الخليط كميات بسيطة من زيت الزيتون على شكل خيط رفيع حتى يصبح الخليط متداخلاً ومتجانساً بالسماكة المرغوبة كالكريمة الناعمة مع ضرورة عدم زيادة كمية الزيت عن الحد المطلوب.

- نسكب الخليط النهائي في طبق التقديم ونتركه لمدة ساعة تقريباً قبل أكله أو تقديمه على طاولة الطعام، وذلك ليكتسب طعم الثوم ويصبح بالمذاق المطلوب.