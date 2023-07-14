بسكويت اللوز

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير بسكويت اللوز في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي واللذيذ مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- كوب سكر.

- كوب لوز دقيق.

- نصف كوب دقيق.

- رشة ملح.

- بياض 4 بيضات.

- كوب زبدة مذابة.

- ربع ملعقة نكهة اللوز.

- لوز مبشور ومحمص.

طريقة التحضير

- في وعاء نضع كلاً من السكر واللوز المطحون والطحين ورشة ملح ونخلطها جيدًا.

- في وعاء آخر نخلط بياض البيض والزبدة واصنص نكهة اللوز ونحرك جيدًا.

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- ثم نضيفها فوق المكونات الجافة ونخلطها حتى نحصل على خليط طري شبه سائل.

- على صينية فيها ورق زبدة نوزع الخليط باستخدام الملعقة بشكل متباعد ونسطحها بالملعقة ونرش على كل دائرة اللوز المبشور وندخلها الفرن على درجة 180 لمدة 10 دقائق حتى تتحمر الأطراف.

- عندما نخرجها من الفرن ستكون طرية نمسك كل قطعة ونلفها حتى تأخذ الشكل المنحني ثم نتركها لتبرد وتصبح مقرمشة وجاهزة للتقديم.