نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير بسكويت اللوز في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي واللذيذ مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
- كوب سكر.
- كوب لوز دقيق.
- نصف كوب دقيق.
- رشة ملح.
- بياض 4 بيضات.
- كوب زبدة مذابة.
- ربع ملعقة نكهة اللوز.
- لوز مبشور ومحمص.
طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلاً من السكر واللوز المطحون والطحين ورشة ملح ونخلطها جيدًا.
- في وعاء آخر نخلط بياض البيض والزبدة واصنص نكهة اللوز ونحرك جيدًا.
- بسكويت القرفة
- كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
- بسكويت بالمكسرات والفواكه المجففة
- ثم نضيفها فوق المكونات الجافة ونخلطها حتى نحصل على خليط طري شبه سائل.
- على صينية فيها ورق زبدة نوزع الخليط باستخدام الملعقة بشكل متباعد ونسطحها بالملعقة ونرش على كل دائرة اللوز المبشور وندخلها الفرن على درجة 180 لمدة 10 دقائق حتى تتحمر الأطراف.
- عندما نخرجها من الفرن ستكون طرية نمسك كل قطعة ونلفها حتى تأخذ الشكل المنحني ثم نتركها لتبرد وتصبح مقرمشة وجاهزة للتقديم.
تعليقات