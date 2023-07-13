جلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

- جلاش.

- كوب سمنة مذابة.

لتحضير المهلبية:

- ½ كيلو حليب سائل.

- ½ كوب ماء.

- 3 ملاعق كبيرة نشا.

- ظرف فانيليا

لتحضير القطر:

2 كوب ماء

2 كوب سكر

فانيليا

طريقة التحضير:

- نضع الفانيليا فوق الحليب ونذوب النشا بالماء ونضع الحليب على النار.

- عندما يصبح الحليب دافئًا نضيف مزيج النشا والماء بالتدريج مع التحريك.

- نستمر بالتحريك حتى يصبح المزيج كريميًا ويصبح قوامه ثقيلًا ونتركها تبرد جانبًا ثم بالبراد.

- نضع الماء في وعاء مع السكر ونحرك ونضعه على النار حتى يغلي لحوالي 7 دقائق نضع الفانيليا ونظفئ النار.

- نضع حوالي 6 أو 7 أوراق جلاش متعاكسة في صينية ونترك أطرافها خارج الصينية.

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- نطوي ورقة جلاش ونضعها في المنتصف ثم ندهن يدنا زبدة أو سمنة ونفرد المهلبية فوقها.

- نطبق أطراف الجلاش نحو الداخل في الصينية ثم نطوي ورقتين من الجلاش ونضعهما في المنتصف.

- نفرد بقية الجلاش كما في البداية كل ورقتين معًا ونلف الأطراف الخارجية نحو الأسفل لنغلق الطبقات.

- نضع نصف كوب السمنة المذابة فوق الجلاش ونوزعها جيدًا ثم نقطع الجلاش ونضيف بقية السمنة ونرش الوجه بالماء.

- نضع الصينية بالفرن على حرارة 170 لحوالي نصف ساعة حتى تصبح ذهبية.

- نضع القطر البارد فوق الجلاش الساخن ونتركه يمتصه تمامًا وبذلك يكون الحلى جاهزًا للتقديم.