جلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات:
- جلاش.
- كوب سمنة مذابة.
لتحضير المهلبية:
- ½ كيلو حليب سائل.
- ½ كوب ماء.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- ظرف فانيليا
لتحضير القطر:
2 كوب ماء
2 كوب سكر
فانيليا
طريقة التحضير:
- نضع الفانيليا فوق الحليب ونذوب النشا بالماء ونضع الحليب على النار.
- عندما يصبح الحليب دافئًا نضيف مزيج النشا والماء بالتدريج مع التحريك.
- نستمر بالتحريك حتى يصبح المزيج كريميًا ويصبح قوامه ثقيلًا ونتركها تبرد جانبًا ثم بالبراد.
- نضع الماء في وعاء مع السكر ونحرك ونضعه على النار حتى يغلي لحوالي 7 دقائق نضع الفانيليا ونظفئ النار.
- نضع حوالي 6 أو 7 أوراق جلاش متعاكسة في صينية ونترك أطرافها خارج الصينية.
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- نطوي ورقة جلاش ونضعها في المنتصف ثم ندهن يدنا زبدة أو سمنة ونفرد المهلبية فوقها.
- نطبق أطراف الجلاش نحو الداخل في الصينية ثم نطوي ورقتين من الجلاش ونضعهما في المنتصف.
- نفرد بقية الجلاش كما في البداية كل ورقتين معًا ونلف الأطراف الخارجية نحو الأسفل لنغلق الطبقات.
- نضع نصف كوب السمنة المذابة فوق الجلاش ونوزعها جيدًا ثم نقطع الجلاش ونضيف بقية السمنة ونرش الوجه بالماء.
- نضع الصينية بالفرن على حرارة 170 لحوالي نصف ساعة حتى تصبح ذهبية.
- نضع القطر البارد فوق الجلاش الساخن ونتركه يمتصه تمامًا وبذلك يكون الحلى جاهزًا للتقديم.
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