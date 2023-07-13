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جلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 08:39 صباحا
جلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة
جلاش بالمهلبية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية في خطوات سهلة وسريعة لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات:
- جلاش.
- كوب سمنة مذابة.
 لتحضير المهلبية:
- ½ كيلو حليب سائل.
- ½ كوب ماء.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- ظرف فانيليا
لتحضير القطر:
2 كوب ماء
2 كوب سكر
فانيليا

طريقة التحضير:
- نضع الفانيليا فوق الحليب ونذوب النشا بالماء ونضع الحليب على النار.
- عندما يصبح الحليب دافئًا نضيف مزيج النشا والماء بالتدريج مع التحريك.
- نستمر بالتحريك حتى يصبح المزيج كريميًا ويصبح قوامه ثقيلًا ونتركها تبرد جانبًا ثم بالبراد.
- نضع الماء في وعاء مع السكر ونحرك ونضعه على النار حتى يغلي لحوالي 7 دقائق نضع الفانيليا ونظفئ النار.
- نضع حوالي 6 أو 7 أوراق جلاش متعاكسة في صينية ونترك أطرافها خارج الصينية.

- جلاش بالجبن والبسطرمة
- جلاش بالفستق والمكسرات
- مهلبية بجيلي الفراولة

- نطوي ورقة جلاش ونضعها في المنتصف ثم ندهن يدنا زبدة أو سمنة ونفرد المهلبية فوقها.
- نطبق أطراف الجلاش نحو الداخل في الصينية ثم نطوي ورقتين من الجلاش ونضعهما في المنتصف.
- نفرد بقية الجلاش كما في البداية كل ورقتين معًا ونلف الأطراف الخارجية نحو الأسفل لنغلق الطبقات.
- نضع نصف كوب السمنة المذابة فوق الجلاش ونوزعها جيدًا ثم نقطع الجلاش ونضيف بقية السمنة ونرش الوجه بالماء.
- نضع الصينية بالفرن على حرارة 170 لحوالي نصف ساعة حتى تصبح ذهبية.
- نضع القطر البارد فوق الجلاش الساخن ونتركه يمتصه تمامًا وبذلك يكون الحلى جاهزًا للتقديم.

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