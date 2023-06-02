جلاش بالجبن والبسطرمة...

الجلاش بالجبن والبسطرمة وجبة خفيفة وشهية، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أسرتك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
لفة جلاش
1/2 كوب زبدة مذابة
1/4 كيلو بسطرمة مقطعة
كوب جبن رومي مبشور
2 ثمرة فلفل أخضر، مقطعتان
1/2 كوب زيتون أسود شرائح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل حار مقطع
بيضة
1/4 كوب حليب
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في بولة صغيرة الحجم اخفقي البيضة والحليب والفلفل الأسود جيدًا.
- في بولة كبيرة الحجم ضعي البسطرمة والفلفل الأخضر، والجبن الرومي والزيتون والفلفل الحار وقلّبي حتى تمام الاختلاط.
- قومي بدهن الصينية بالزبدة ثم ضعي بها 1/2 كمية الجلاش.
- ضعي مزيج البسطرمة في الصينية ثم ضعي باقي كمية الجلاش.
- قومي بتقطيع الجلاش إلى مربعات ثم ضعي فوقها مزيج البيض والحليب وضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
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