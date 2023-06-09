مهلبية بجيلي الفراولة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى المهلبية بجيلي الفراولة في خطوات سهلة وسريعة، لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وذلك وفقًا لموقع «حلو حادق».

المكونات

نصف كيلوغرام حليب سائل

ملعقتان كبيرتان نشا

5 ملاعق كبيرة سكر

فانيلا

رشة قرفة

للمرحلة الثانية

باكيت جيلو بودرة، فراولة (أو أى نوع حسب الرغبة)

فراولة مقطعة شرائح

كوب ماء ساخن

كوب ماء بارد