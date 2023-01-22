مهلبية البطاطا الحلوة وصفة سهلة وغنية بالفوائد الغذائية وبمكونات بسيطة مناسبة للأطفال وهي لذيذة جدا، حتى سيحبها الكبار وسريعة ولا تحتاج جهدا.
تعرفي على طريقة تحضير مهلبية البطاطا الحلوة معنا، وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
كيلو ونصف بطاطا حلوة مسلوقة
لتر ونصف حليب سائل
3 ملاعق نشا
3 أرباع كوب سكر
2 ملعقة فانيليا.
للتزيين
حسب المتوفر جوز هند - لوز- فستق حلبي.
طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلا من الحليب والسكر والنشاء والفانيليا ونخفقهم بالبليندر جيدا، ثم نضيف البطاطا الحلوة المسلوقة بالتدريج مع الخفق حتى ينعم القوام تماما.
ثم نضعهم في طنجرة ونرفعهم على النار، ونغليهم مع التحريك المستمر حتى يشتد القوام.
- بعدها نفرغهم في الأكواب ونتركهم ليبردوا.
ثم ندخلهم البراد ليبردوا تماما قبل التقديم، وعند التقديم نزينهم بالمكسرات حسب المتوفر وتصبح جاهزة للتقديم.
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