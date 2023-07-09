كريب تركي بالفلفل والبصل

القاهرة - بوابة الوسط

الكريب التركي وصفة معجنات مميزة من المطبخ التركي تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عجينة الكريب المحشوة بالدجاج المطهو مع البصل والفلفل وجبن الموزاريلا. تعلميها معنا، وأعديه بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة: جبنة كريمية - زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب حليب كامل الدسم دافئ

½ ملعقة كبيرة: خميرة - سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الحشوة: 400 غرام صدر دجاج مقطع

حبة: بصل مفرومة - فلفلة خضراء

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود

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