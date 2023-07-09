كريب تركي بالفلفل والبصل...

الكريب التركي وصفة معجنات مميزة من المطبخ التركي تحضر بطريقة سهلة وسريعة من عجينة الكريب المحشوة بالدجاج المطهو مع البصل والفلفل وجبن الموزاريلا. تعلميها معنا، وأعديه بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة: جبنة كريمية - زبدة بدرجة حرارة الغرفة
كوب حليب كامل الدسم دافئ
½ ملعقة كبيرة: خميرة - سكر
½ ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الحشوة: 400 غرام صدر دجاج مقطع
حبة: بصل مفرومة - فلفلة خضراء
كوب جبنة موزاريلا مبشورة
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود
فطائر جبن بالزيتون والمعدنوس
طريقة التحضير
- لتحضير الحشوة نضع الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ونضيف البصل ونقلب لـ4 دقائق، حتى يذبل، ثم نضيف الدجاج والملح والفلفل الأسود ونقلب، ونتركه لـ12 دقيقة، حتى تمام الاستواء، ثم نضيف الفلفل، ونقلب لـ5 دقائق، ثم نرفع الخليط عن النار، ونتركه جانباً.
- نحضر العجينة بوضع الدقيق في وعاء، ونضيف السكر والملح والخميرة والجبنة والزبدة، ونخلط، ثم نضيف الحليب الدافئ، ونعجن جيداً، حتى نحصل على عجينة متجانسة طرية، ونتركها تتخمر جانباً لـ30 دقيقة.
- نشكل العجينة على شكل كرات متساوية في الحجم والشكل، ثم نفردها بالشوبك، ونحشيها بالدجاج المحضر والموزاريلا، ثم نغلقها على شكل نصف دائرة، ثم ندهن مقلاة الكريب بالقليل من الزيت النباتي، ونضعها على نار هادئة، ونحمر قطع الكريب المحشية على الوجهين، حتى تنضج، وتأخذ اللون الذهبي، وتصبح جاهزة للتقديم.
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