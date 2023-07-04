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فطائر جبن بالزيتون والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 10:07 صباحا
فطائر جبن بالزيتون والمعدنوس
طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالزيتون والمعدنوس في مطبخك (الإنترنت)
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طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالزيتون والمعدنوس في مطبخك بسهولة، وتقديمها لعائلتك على الفطور أو العشاء. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «هناكل».

المكونات
ملعقتان كبيرتان زيتون مفروم
2 ملعقة معدنوس
صفار بيضة
150 غرام جبن بيضاء
كوب ماء دافئ
كوب زيت ذرة
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة
2.5 كوب دقيق
ملعقتان كبيرتان فلفل أخضر مفروم ناعم
ملعقة كبيرة سمسم

طريقة التحضير
- يوضع الدقيق في وعاء الخلاط، ويضاف إليه الخميرة والملح والبيكينغ باودر والزيت والماء.
– يثبت مضرب العجين، ويعجن الخليط لبضع دقائق، للحصول على عجينة ناعمة.
- تغلف العجينة بكيس من النايلون، وتترك 30 دقيقة.
- يوضع الجبن في طبق عميق، ويضاف إليه صفار البيضة والمعدنوس والزيتون الأخضر والفلفل الأخضر، ويقلب حتى تختلط جيدا.
- تخرج العجينة من الكيس، وتقطع إلى 20 كرة صغيرة، وتفرد كل واحدة مثل القرص.
- يوضع قليل من خليط الجبن فوق العجينة، وتلف العجينة على هيئة سندوتش صغير مغلق، ثم توضع في صينية واسعة.
- تغلف الصينية بالنايلون، وتترك 30 دقيقة.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 210 مئوية.
- يرفع الغطاء النايلون من على الصينية، ويمسح سطح الساندويتشات الصغيرة ببياض البيضة، وينثر فوقها السمسم.
- تخبز في الفرن لـ12 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون، وتصبح جاهزة للتقديم.

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