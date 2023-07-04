فطائر جبن بالزيتون والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالزيتون والمعدنوس في مطبخك بسهولة، وتقديمها لعائلتك على الفطور أو العشاء. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «هناكل».

المكونات

ملعقتان كبيرتان زيتون مفروم

2 ملعقة معدنوس

صفار بيضة

150 غرام جبن بيضاء

كوب ماء دافئ

كوب زيت ذرة

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة

2.5 كوب دقيق

ملعقتان كبيرتان فلفل أخضر مفروم ناعم

ملعقة كبيرة سمسم