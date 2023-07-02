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سلطة معكرونة بالزيتون والفاصوليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 09:58 صباحا
سلطة معكرونة بالزيتون والفاصوليا
تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة المعكرونة الشهية (الإنترنت)
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تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة المعكرونة الشهية مع الزيتون والفاصوليا الحمراء، وأعديها على مائدتكِ. تعلمي الخطوات معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام معكرونة أشكال مختلفة.
فلفل أخضر.
زيتون أسود.
فاصوليا حمراء.
طماطم.
ذرة.
عصير ليمون.
ملح.
زيت زيتون.
مكرونة بالتونة في خطوات سهلة وسريعة

طريقة التحضير
- أضيفي ماءً مغليًّا إلى المعكرونة في قدر على نار عالية، ودعيها حتى تنضج، ثم ضعيها في وعاء.
- قطّعي الفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة، وأضيفيه إلى الوعاء.
- أضيفي الفاصوليا الحمراء المطبوخة، ثم أضيفي الماء المغلي إلى الذرة، واتركيها حتى تنضج، ثم أفرغيها من الماء، وأضيفيها إلى الوعاء.
- أضيفي الزيتون الأسود، واخلطي جميع المكونات معًا.
- أحضري وعاءً آخر، وضعي فيه عصير الليمون مع القليل من الملح وزيت الزيتون، ثم أضيفي قطع الطماطم.
- أضيفي التتبيلة إلى السلطة، ليصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

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