سلطة معكرونة بالزيتون والفاصوليا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة المعكرونة الشهية مع الزيتون والفاصوليا الحمراء، وأعديها على مائدتكِ. تعلمي الخطوات معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام معكرونة أشكال مختلفة.

فلفل أخضر.

زيتون أسود.

فاصوليا حمراء.

طماطم.

ذرة.

عصير ليمون.

ملح.

زيت زيتون.

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