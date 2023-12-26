انفجار يستهدف السفارة الإسرائيلية في الهند

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند، أن الشرطة تلقت اليوم الثلاثاء بلاغًا عن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وأشارت الشرطة الهندية إلى أن البلاغ قيد التحقيق، وذكرت أن إدارة الإطفاء تلقت اتصالًا هاتفيًا بشأن انفجار خلف السفارة الإسرائيلية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وجرى إخطار شرطة دلهي بشأن انفجار خلف السفارة الإسرائيلية الواقعة في منطقة تشاناكيابوري، وهو الحي الدبلوماسي في العاصمة الوطنية.

ووفق وسائل إعلام هندية، فإن السلطات جرى إبلاغها بالانفجار بناءً على مكالمة هاتفية أجراها متصل بخدمة إطفاء دلهي في نحو الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي)، وادعى المتصل أن انفجارًا وقع في قطعة أرض فارغة خلف السفارة الإسرائيلية.



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