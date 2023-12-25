تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

القاهرة - بوابة الوسط

أقدمت قناة «TGRT» التركية على فصل المذيعة «ميلتم غوناي» بعدما ظهرت على الهواء مباشرة، الأحد، وأمامها كوب قهوة ستاربكس.

و«ستاربكس» علامة تجارية مقرّها الولايات المتحدة، أظهرت مؤخرًا دعمًا كبيرًا للاحتلال الإسرائيلي في مجزرة الإبادة الجماعية التي ينفّذها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، الأمر الذي دفع نشطاء وجهات واسعة للدعوة لمقاطعة منتجات «ستاربكس» وغيرها من الشركات الداعمة للاحتلال.

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وقالت القناة التركية «TGRT» في بيان على منصّة «X»، أنّ المذيعة «ميلتم غوناي» ظهرت للجمهور خلال البثّ الإخباري يوم 24 ديسمبر 2023، وهي تقدّم الأخبار بكوب «ستاربكس» أمامها، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

«حساسيات الشعب التركي تجاه غزة»

وأضافت القناة أنه «وفقًا لمبادئ مؤسستنا، يُمنع منعًا باتًا أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وقد تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ».

وتابعت «كما أننا ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك».

وأشارت القناة التركية TGRT إلى أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة.



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